Traducto'Folies : deuxième édition du festival de la traduction

Une journée festive pour découvrir les multiples facettes de la traduction



Une envergure nationale et internationale

Dans le cadre des festivités entourant la Journée mondiale de la traduction, célébrée le 30 septembre à la Saint-Jérôme, l’ATLF, l’ATAA, la SFT et l’INALCO organisent ensemble la deuxième édition des Traducto’Folies en collaboration avec la Direction générale de la traduction (DGT) de la Commission européenne et avec le soutien du Centre national du livre (CNL) et du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC).Le contexte ? La Journée mondiale de la traduction, célébrée à l’international chaque 30 septembre. L’objectif ? Rassembler professionnels en activité ou en devenir, candidats à la reconversion, étudiants et enseignants ; répondre aux questions de chacun ; accueillir le grand public, petits et grands ; créer des passerelles et mettre en lumière les métiers de la traduction.Cette initiative plurielle est une fois encore soutenue par la Direction générale de la traduction de la Commission européenne, dans le cadre de ses ateliers #TranslatingEurope, et bénéficie cette année d’une aide supplémentaire du CNL (Centre national du livre) et du CFC (Centre français d’exploitation du droit de copie).Au programme, de nombreuses rencontres avec des experts, des professionnels de la traduction et de l’interprétation, d’anciens élèves et des intervenants spécialisés, des ateliers récréatifs (chronotraduction, langues autochtones, domino des langues, français inclusif, traduction à contrainte, découverte de la langue des signes...), des tables rondes et des conférences métiers (statuts, intelligence artificielle, organisations internationales, presse, experts judiciaires, ergonomie, créativité...). À cela s’ajouteront un traduel (ou joute de traduction), pour la toute première fois en sous-titrage, ainsi que des séances de dédicaces de livres touchant à la traduction.Ces activités sont proposées en accès libre tout au long de la journée du 28 septembre. Associant des traducteurs littéraires, marketing, financiers, judiciaires, institutionnels, des interprètes de conférence et en langue des signes, des traducteurs-adaptateurs de l’audiovisuel et des traducteurs-ingénieurs, les Traducto’Folies veulent rassembler tous les acteurs du secteur. Le mot d’ordre : mieux se connaître et se faire connaître.La Journée mondiale de la traduction (JMT) est officiellement célébrée le 30 septembre, fête du saint patron des traducteurs (Saint-Jérôme). Cette date a été retenue par les Nations Unies et par la Fédération internationale des traducteurs (FIT), qui regroupe plus de 100 associations et 80.000 traducteurs dans 55 pays, pour promouvoir les métiers de la traduction à l’échelle mondiale.À cette occasion, plusieurs associations de différents pays organisent des évènements en lien avec le thème fixé par la FIT. En 2019, « les langues autochtones » constitueront le fil rouge de plusieurs manifestations régionales et nationales spéciales JMT, et seront naturellement évoquées au sein des Traducto’Folies.À Paris, plusieurs associations participeront à l’évènement : l’Association française des formations universitaires aux métiers de la traduction (AFFUMT), l’Association internationale des interprètes de conférence (AIIC), l’Association française des interprètes de conférence (AFICI), l’Association française des interprètes en langue des signes (AFILS), l’ARIS (Association régionale pour l’intégration des sourds) et l’Association des traducteurs et éditeurs en sciences sociales (ATESS).