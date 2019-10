Trans Galerie, Pologne, Prix Papiers Nickelés : en route pour SoBD 2019

Cette édition marquera aussi la quatrième année pour la Trans Galerie qui présentera cette année une sélection de travaux autour du livre comme objet de la pratique artistique. On y verra donc des livres transformés par plusieurs artistes, à savoir : François Andes, Rodolphe Baudouin, Jessy Deshais, Daphné Gentit.



Sans compter les ateliers de linogravure, d'illustration, de découpage et de mise en scène audiovisuelle, de gravure sur des briques de lait.



En attendant cette nouvelle édition, revivez le meilleur de SoBD 2018 :







L'intégralité du programme est disponible à cette adresse

Comme chaque année, ce salon de la bande dessinée au cœur de Paris propose un focus sur la bande dessinée à l’étranger. Si le Canada avait rythmé l'édition 2018 de SoBD, la Pologne sera le fil rouge de cette année. L’occasion de découvrir une production ancienne et abondante, puisque la bande dessinée existe en Pologne depuis le XIXe siècle.À cette occasion, plusieurs grands artistes polonais seront présents comme Tadeusz Baranowski, Berenika Kołomycka, Marzena Sowa ou encore Przemysław Truściński pour ne citer qu'eux. En association avec le SoBD, la maison d’édition PLG publiera également un nouveau volume de la fameuse collection Mémoire Vive : Histoire de la bande dessinée polonaise. Une exposition rétrospective de 100 ans d’histoire de la bande dessinée en Pologne aura lieu dans les murs de la Bibliothèque polonaise (Île Saint-Louis).Une autre exposition se déploiera autour de Dominique Goblet, invitée d'honneur de cette nouvelle édition, au Musée Éphémère. Plus d’une cinquantaine de pièces originales y seront présentées, exposant les différentes facettes du travail de l’artiste.Cette artiste belge animera également une master class le vendredi 6 décembre de 15h30 à 17h00. La seconde master class sera présenté par Jean-Christophe Menu le vendredi 6 décembre de 17h00 à 18h30.Plusieurs dizaines de maisons d’édition de bande dessinée, indépendantes pour la majorité, seront à nouveau présentes sur le SoBD en 2019, proposant des centaines de nouveautés et des milliers d'ouvrages. Des maisons de vente et des éditeurs à vocation patrimoniale seront également réunis à l’Espace Patrimoine de Papier, une occasion de chiner et de dénicher des pièces rares.Cette nouvelle édition sera aussi l'occasion de récompenser le meilleur ouvrage sur la BD et le patrimoine graphique. Il est décerné conjointement par le SoBD et la revue Papiers Nickelés depuis 7 ans. Plusieurs dizaines de titres sont déjà en compétition pour le prix. Retrouvez les ouvrages en lice à cette adresse . L'année dernière, George Herriman / Krazy Kat, une vie en noir et blanc, de Michael Tisserand, paru en français chez Les Rêveurs sur une traduction de Marc Voline avait remporté le prix.