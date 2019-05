Transmettre la mémoire grâce au salon du livre du Mémorial de la Shoah

Pour la troisième édition de son Salon du Livre, les 13, 14 et 16 juin 2019, le Mémorial de la Shoah accueille au Parvis du Mémorial – Auditorium Edmond J. Safra écrivains, chercheurs, comédiens et musiciens autour de parutions récentes qui déclinent les différentes formes de transmission de la mémoire.





Pour rappel, le Mémorial de la Shoah est le plus grand centre d’archives sur l’histoire de la Shoah en Europe. Il demeure un lieu de mémoire, de pédagogie et de transmission sur l’histoire du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.



Les nouvelles technologies au service de la mémoire



Le témoignage tiendra donc, cette année encore, une place centrale lors de l'événement avec ses récits de vie ou de survie, ses essais et œuvres littéraires, mais également ses poésies.



Le salon aura à sa disposition les nouvelles technologies qui, pour l'occasion, seront mises au service de la mémoire et du devoir de transmission. Les deux sujets seront abordés dans une pièce de théâtre, Après l'oubli, Frederika Amalia Finkelstein et Julie Benegmos et mis en œuvre lors d’une balade virtuelle en 3D, qui plonge le spectateur dans le Paris occupé de 1941.



D'autres poètes et écrivains seront présents afin de traiter les deux thèmes du salon :

Témoignage et projection autour de la transmission



Les visiteurs auront la chance d'assister au témoignage de Élie Buzyn à l’occasion de la parution de son ouvrage Ce que je voudrais transmettre. Grâce à son oeuvre, il espère transmettre aux jeunes générations la puissance de vie et la force de résistance qui l’ont animé toute sa vie, à Auschwitz et après. La rencontre sera animée par Sophie Carquain, auteure et journaliste.



Juste après, le salon projettera un documentaire de 47 minutes, intitulé Les Recettes de Mina. Internée dans le camp de Terezin, affamée, Mina Pächter écrit avant de mourir ses meilleures recettes de cuisine pour les envoyer à sa fille qui a pu s’enfuir en Palestine. Cette dernière ne recevra l'héritage de sa mère que vingt ans plus tard. La projection se déroulera en présence de la réalisatrice, Anne Georget, et d’Elsie Herberstein, co-auteure d'un livre sur le même sujet : Le Carnet de Mina.