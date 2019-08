Travail, salaire, profit : comprendre l'économie en 6 épisodes

Bogdan Zaharie, CC BY NC 2.0 Bogdan Zaharie, CC BY NC 2.0

Les deux auteurs, devenus détectives, sont allés interroger 21 chercheurs issus de toute l’Europe, d’Afrique, de Chine et des États-Unis, pour évoquer six sujets majeurs : travail, emploi, salaire, et marché. Les quatre épisodes seront diffusés à compter du 15 octobre, sur la chaîne à partir de 20h50.Deux autres, portant sur capital et profit, seront en revanche à retrouver sur arte.tv.Partis de leur ouvrage de 2011, Il n’y a pas d’alternative — Trente ans de propagande économique, les deux hommes ont fait germer l’idée d’une série doc, qui « s’adresse tout simplement à l’intelligence du public. Je crois fondamentalement que lorsqu’on s’adresse intelligemment au public, il répond intelligemment. Chacun d’entre nous peut parfaitement comprendre les enjeux de l’économie », indique Gérard Mordillat.S’ils admettent que Marx leur a servi de point de départ, ils rappellent surtout que l’économiste n’a jamais achevé l’écriture du Capital — préférant poursuivre sa réflexion. « Avec des moyens modernes, nous nous situons dans la même dynamique, dans le même mouvement. Par ailleurs, juché sur ses épaules, je suis persuadé que nous pouvons prendre du recul et comprendre la crise actuelle du système de production », poursuit Bertrand Rothé.Certains mots sont d’un usage si courant qu’on finit par les utiliser sans en interroger le sens. Travail... par exemple. Depuis la nuit des temps, l’homme travaille, or du Paléolithique à nos jours cette activité n’a cessé d’évoluer. Qu’est-ce que le travail aujourd’hui ? Le travail est-il devenu une marchandise ? Et qu’achète-t-on sur le marché du travail ? Pourquoi et comment est apparu le Code du travail ?Le travail et l’emploi apparaissent comme deux termes interchangeables. De façon ordinaire, aujourd’hui, c’est l’emploi qui est le plus souvent utilisé pour désigner le travail... Travail et emploi seraient-ils de faux jumeaux ? D’un côté il y a les incroyables transformations du management contemporain, et de l’autre, l’invention de l’auto-entrepreneuriat comme forme moderne de l’emploi.Dans Salaire, Prix et Profit, Marx écrit « Le salaire est la somme d’argent que le capitaliste paye pour un temps de travail déterminé ou pour la fourniture d’un travail déterminé ». Cette définition du salaire est-elle encore valide aujourd’hui ? Il y a le salaire de subsistance, le salaire différé et depuis peu sont apparues les idées d’un revenu universel ou d’un salaire à vie. Serait-ce la fin du salariat ?Aujourd’hui, le marché occupe une place hégémonique dans les sciences économiques. D’Adam Smith et sa « main invisible » aux libéraux contemporains, tous y voient le principe central de l’économie. Forts d’un discours théologico-économique, ils en font un dieu incontestable. Pour les libéraux, le marché a toujours raison. Mais de la guerre commerciale à la guerre entre nations, il n’y a qu’un pas...Comme tous les concepts économiques, le capital a une histoire. Une histoire singulière que l’on peut raconter de bien des manières. D’autant plus que la signification de ce terme s’est transformée au rythme du changement des modes de production... Plutôt que de faire une théorie du capital, la situation contemporaine de l’économie ne nous invite-t-elle pas à faire une théorie de l’actionnariat ?D’où vient l’argent ? Au cours de l’histoire, les thèses se sont succédées sans parvenir à répondre à la question. Le profit est un concept fuyant. Pour Marx il était le produit d’un vol, le capitaliste volait au travailleur une part de son travail ; pour Milton Friedman, Prix Nobel d’économie, accroître les profits était l’unique responsabilité des entreprises. Entre l’enjeu financier et l’enjeu social, la querelle demeure.Le coffret en 2 DVD, Travail, salaire, profit sera diponible le 2 octobre. Les deux réalisateurs sortiront également le lendemain Les lois du capital, au Seuil, en coédition avec Arte.