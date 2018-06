Trois acteurs pour un rôle : qui sera le prochain Willy Wonka ?

Il y a de ça quatre mois, Warner Bros et le producteur David Heyman annonçaient un prequel pour le célèbre chocolatier Willy Wonka. Il y a quelques jours était révélée la shortlist d’acteurs encore en lice pour le rôle. Alors, après Johnny Depp et Gene Wilder, qui incarnera le confiseur de Roald Dahl ?

Francesco, CC, BY NC ND 2.0

David Heyman, producteur des films de la franchise Harry Potter et de ses récents opus autour des Animaux fantastiques, voit grand. Il compte refaire équipe avec le réalisateur et scénariste Paul King, qu’il avait rencontré pour les films Paddington. Le site Collider a divulgué les noms de la shortlist pour le premier rôle, celui de Willy Wonka : on retrouve entre autres le chouchou des studios, Ryan Gosling. Mais aussi Ezra Miller qui fait déjà partie des castings de deux grosses licences Warner Bros : il est l’interprète de Flash dans la Justice League et de Croyance Bellebosse dans le premier film des Animaux fantastiques. Enfin, le nom de Donald Glover est également cité en bonne position. Il a récemment fait le buzz sous le pseudonyme de Childish Gambino avec son clip This is America, mais il a également été promu pilote du Faucon Millenium dans Solo : a Star Wars Story et sera la future voix de Simba dans l’adaptation en film du classique d’animation des studios Disney, Le Roi Lion. Ces trois acteurs ont tous trois des profils différents et très loin du rôle du chocolatier. Comme souvent dans les récits de Roald Dahl, le personnage tout dégoulinant de sucre fait preuve d’une part sombre non dissimulée dans ce monde de douceur. Le nom de Willy Wonka sera sans doute décisif pour la direction prise par le scénario.





Ce nouveau film s’éloignera des deux adaptations de Mel Stuart en 1971 et Tim Burton en 2005. Plutôt que d'une suite du roman Charlie et le grand ascenseur de verre, c’est la création d’un prequel qui est annoncé. Dans cette genèse, la jeunesse du chocolatier sera explorée ainsi que l’origine de sa fortune et sa rencontre avec les fameux Oompa-Loompa.