Trois autrices de premiers romans ont dominé la rentrée littéraire

De gauche à droite : Adeline Dieudonné, Estelle Sarah-Bulle et Pauline Delabroy-Allard

Après relevé et prise en compte de 52 prix de la rentrée littéraire remis entre août et décembre 2018, il apparait qu'un trio d'auteures, qui publiaient leur premier roman en 2018, a dominé cette rentrée sur le plan des récompenses obtenues.Avec ses 6 prix littéraires, dont le Prix Renaudot des Lycéens et le Prix du roman Fnac, La vraie vie d'Adeline Dieudonné, publié par L'iconoclaste, arrive en tête du palmarès. Ce premier roman faisait d'ailleurs partie de nos coups de coeur de cette rentrée 2018 ...En seconde position, Le Lambeau, de Philippe Lançon, publié par les éditions Gallimard et couronné par le Prix Fémina et un prix spécial du Renaudot, notamment. Il est suivi, à ex-aequo avec 4 prix chacun, par les premiers romans de Pauline Delabroy-Allard (Ça raconte Sarah, Les éditions de minuit) et d'Estelle Sarah-Bulle (Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi) et par Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, publié par Actes Sud et lauréat du Prix Goncourt 2018.En raison de ce palmarès qui a fait une large place aux femmes et aux premiers romans, on relève cette année une parité presque atteinte, avec 24 prix remis à des autrices et 28 remis à des auteurs, ainsi que 17 prix, sur 52, remis à des premiers romans. Attention, il faut bien se rappeler que le trio d'autrices du palmarès représente à lui seul 14 récompenses sur ces deux statistiques.Du côté des éditeurs, là encore, le classement est marqué par le succès d'Adeline Dieudonné, qui permet à son éditeur L'iconoclaste ainsi qu'à son groupe du 27, rue Jacob de très bien se placer, aux côtés de l'indétronable Gallimard (6 prix) et de son groupe Madrigall (8 prix).Il faut bien entendu garder à l'esprit qu'au petit jeu des comptes, tous les prix ne se valent pas : obtenir un Prix Goncourt n'a pas le même effet qu'obtenir le Prix [du métro] Goncourt... Mais cela n'empêche pas la qualité d'être saluée !À l'inverse, l'année 2018 n'a pas été excellente pour Albin Michel (1 prix), les éditions du Seuil (1 prix également) ou encore le groupe Editis, qui s'en tire avec 3 récompenses au total.L'infographie ci-dessous permet de prendre connaissance de ces quelques chiffres, de manière visuelle. Pour la réaliser, nous nous sommes donc appuyés sur 52 prix littéraires décernés à des romans francophones en cette rentrée 2018. Bien sûr, il en manque sans doute, alors, si vous êtes organisateur de prix ou très attaché à une récompense en particulier que nous aurions omis, n'hésitez pas à nous faire parvenir des informations l'année prochaine.Mais, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que le principal reste de lire, bordel, lire !