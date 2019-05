Trois films d'animation à retrouver sur Arte, pour célébrer le festival d'Annecy

Enfin, on pourra découvrir le moyen métrage, à 1 h 35 Ce magnifique gâteau !, de Marc James Roels et Emma De Swaef.







Quelques belles heures d’animation en perspective, en somme.

Le mercredi 12 juin, à 23 h 35, c’est avec le film du réalisateur et écrivain Jean-François Laguionie que l’on débutera la soirée : Louise en hiver avait été nommé au prix du cinéma européen, dans la catégorie du meilleur film d’animation 2017.L’histoire est celle de Louise qui, le dernier jour de l’été, rate son train et vit tel Robinson Crusoé dans une petite station balnéaire. Le replay sera accessible jusqu’au 19 juin.En seconde partie de soirée, on retrouvera à 0 h 55 La jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach, également scénariste, producteur et illustrateur français. Le scénario, lui, est signé par Olivier Py. Notons qu’un livre signé par Laudenbach et François Rannou avait été publié en décembre 2016, chez Shellac SudD’après les contes de Grimm, en des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe, mais est privée de ses mains. Un film qui avait reçu le Prix du jury à Annecy, en 2016.