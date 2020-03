Trois finalistes en lice pour le prix littéraire de Trouville - Pavillon Augustine

Le prix littéraire de Trouville - Pavillon Augustine distingue un ouvrage de fiction de langue française (roman, récit ou recueil de nouvelles) faisant une large place à l’imagination et notamment à la présence de la mer ou des villes portuaires. Il est doté de 5000 €.



Les membres du jury se sont réunis le 5 mars 2020 pour retenir trois romans parmi les dix titres de la première sélection.Voici la liste des finalistes pour la troisième édition du prix :Christine Avel, Ici seulement nous sommes uniques, Buchet/ChastelBérengère Cournut, De pierre et d’os, Le TripodePaul Kawczak, Ténèbre, La PeupladeLe jury du prix réunit Arthur Dreyfus, Jean-Baptiste Gendarme, Adrien Goetz, Denis Michelis, Véronique Ovaldé, Marie de Prémonville, Laurence Tardieu et Alice Zeniter, sous la présidence d’Anne Heilbronn.Le public est également invité à voter parmi les trois titres finalistes à compter du 15 mars 2020 auprès de la Bibiothèque municipale de Trouville-sur-Mer. Le titre choisi sera défendu au sein du jury par le maire de la ville. La voix des lecteurs comptera double.La délibération finale et la remise du prix se tiendront le samedi 20 juin 2020 à Trouville-sur-Mer en restaurant Le Pavillon Augustine, 1 Quai Albert 1er.La remise du prix sera encadrée par deux « rencontres », ouvertes au public : une table ronde avec les trois auteurs sélectionnés, animée par Philippe Chauveau, et suivie d’une séance de dédicaces ainsi qu’un concert-lecture autour de textes de Marcel Proust avec Thierry Escaich (piano), Marion Grange (soprano), Sylvain Dieuaide (comédien).Les librairies La Petite Marchande de Prose, à Trouville-sur-Mer, et la Librairie du Marché, à Deauville, sont partenaires du prix.