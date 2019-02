Trois finalistes pour le Prix du Roman d'Entreprise et du Travail 2019

Les trois romans finalistes sont les suivants :Le cas zéro, de Sarah Barukh (Éditions Albin Michel)Janvier, de Julien Bouissoux (Éditions de l'Olivier)Un emploi sur mesure, de Sven Hansen Love (Éditions du Seuil)Créé en 2009 par Place de la Médiation et co-organisé depuis 10 ans avec Technologia, soutenu par le cercle Européen des DRH et les partenaires sociaux, le prix du Roman d'Entreprise et du Travail sera doté, pour la deuxième année consécutive, par leur partenaire Klesia Mut'.Le lauréat se verra remettre, à l'issue de la remise des prix le 14 mars prochain, une récompense de 3000 € par un jury de 16 personnalités issues des organisations syndicales, du monde du droit ainsi que de celui de la recherche.Depuis de nombreuses années, le travail est couramment abordé dans la littérature française, qu'il soit source d'épanouissement ou au contraire de conflit et de souffrance. Le Prix du Roman d'Entreprise et du Travail fait la part belle à la vision de la société des auteurs par le prisme du monde professionnel.L'année dernière, c'est Olivier Chantraine qui avait reçu le Prix pour son roman Un élément perturbateur (Gallimard).