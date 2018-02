Trois jours et une vie, de Pierre Lemaitre, bientôt au cinéma

Explorant les sentiments d'angoisse et de culpabilité d'un enfant criminel malgré lui, Pierre Lemaitre entretient l'ambivalence pour déstabiliser son lecteur. Suspense à rebours pour cette intrigue à l'envers où l'on connait le meurtrier dés les premières pages.

Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des catastrophes à venir.

Le résumé de l'éditeur pour Trois jours et une vie :

Avec Trois jours et une vie , publié chez Albin Michel en 2016, l'auteur renoue avec le roman noir. Plus intimiste qu' Au revoir là-haut pour lequel il avait reçu le prix Goncourt en 2013, le récit retrace trois jours de drame avant de dépeindre une vie d'angoisse pour Antoine 12 ans, meurtrier par accident.

Habitué des films noirs et angoissants, c'est Nicolas Boukhrief qui sera en charge de la réalisation. Après Made in France (2014) et La Confession (2017), il dirigera entre autres Charles Berling, Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Philippe Torreton, Margot Bancilhon, début de casting riche annoncé par l'auteur.

Pour patienter, retrouvez la bande-annonce d'Au revoir là-haut :

Pierre Lemaitre – Trois jours et une vie – Editions Albin Michel – 9782226325730 – 19,80 €