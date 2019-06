Trois lauréates pour le Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro

Catégorie Biographie/Document

Nous sommes en 1938, et le bal tragique commence. De Rome à Marseille, d’une alcôve l’autre, d’un palais l’autre, voici la fille de l’ambassadeur François Charles-Roux prête pour se marier, comme d’innombrables jeunes filles de son âge. Mais rien ne se passe comme prévu. Arrachée à l’amour de son fiancé Camillo Caetani, dont le mariage ferait d’elle une duchesse et une princesse, mais qui sera tué sur le front albanais... Ce roman-fresque raconte superbement la métamorphose d’Edmonde en femme libre.

Catégorie Roman Étranger

Riche propriétaire terrien du Kentucky, Henry Forge dédie sa vie à la recherche de la combinaison génétique idéale pour créer le cheval parfait, une machine de course imbattable et grandiose. Digne héritier d’une famille autoritaire habituée depuis des décennies à posséder, commander, dominer, il fait tout plier à sa volonté, la génétique comme sa fille unique, Henrietta, à qui il transmet son obsession. Dans une ville voisine, Allmon Shaughnessy, un jeune homme noir élevé dans les quartiers pauvres par une mère souffrante, grandit dans un monde de discriminations et d’injustices où les violences policières sont légion.

Catégorie Roman Français

Antonia est mariée sans amour à un bourgeois de Palerme, elle étouffe. À la mort de sa grand-mère, elle reçoit des boîtes de documents, lettres et photographies, traces d’un passé au cosmopolitisme vertigineux. Deux ans durant, elle reconstruit le puzzle familial, d’un côté un grand-père juif qui a dû quitter Vienne, de l’autre une dynastie anglaise en Sicile. Dans son journal, Antonia rend compte de son enquête, mais aussi de son quotidien, ses journées-lignes. En retraçant les liens qui l’unissent à sa famille et en remontant dans ses souvenirs d’enfance, Antonia trouvera la force nécessaire pour réagir.

Le jury réunit 7 personnalités : Rachida Brakni, Sarah Lavoine, Pierre Lescure, Alex Lutz, Caroline de Maigret, Patrick Poivre d’Arvor, accompagnées par 5 lectrices et Bernard Babkine, de Madame Figaro. Les lauréats ont été choisis parmi 15 livres en compétition : romans français, biographies ou documents et romans étrangers.Ces ouvrages ont pour héroïnes des femmes exceptionnelles. Ils ont été sélectionnés par la rédaction de Madame Figaro, présentés dans les pages livres du magazine et transmis aux membres du jury au fil des semaines.Edmonde de Dominique de Saint Pern aux Éditions StockLe sport des rois de C.E Morgan, traduit par Mathilde Bach aux Éditions GallimardAntonia de Gabriella Zalapì aux Éditions ZOEDominique de Saint Pern — Edmonde — Stock — 9782234080935 — 21,50 €C.E. Morgan —Le sport des rois — traduit par Mathilde Bach — Gallimard — 9782072780219 — 24 €Gabriella Zalapì — Antonia, journal 1965-1966 — Éditions ZOE — 9782889276196 — 12,50 €