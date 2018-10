Trois lauréats pour la première édition du prix « Double Dôme »

À la belle époque et dans les années folles, le Dôme était le QG de nombreuses personnalités aimant se retrouver dans ce lieu mythique de Montparnasse : Picasso, Beauvoir, Man Ray, Hemingway... Aujourd’hui la tradition se perpétue et des artistes reconnus ou en devenir : écrivain(e) s, musicien(e) s, peintres, photographes... continuent d’animer cette institution unique à Paris.





Afin d’honorer cette tradition et le travail de nouveaux talents, Maxime et Édouard Bras propriétaires du Dôme créent (avec le concours de Charlotte Dumas Vorzet — Bureau 2C+) le Prix Double Dôme prenant en compte différentes catégories artistiques : musique, littérature et arts visuels.

Il sera décerné chaque année à des artistes francophones des deux sexes, des talents en pleine ascension distingués par un jury paritaire.



Le 9 octobre, le jury s’est réuni pour désigner les gagnants, sur une sélection initiale de 24 personnalités artistiques en pleine ascension, puis 12, dont sont sortis 6 finalistes, et finalement les trois lauréats :

La chanteuse Clara Luciani (pour son album Sainte Victoire) et côté hommes, 2 ex-aequo :

L’écrivain Vincent AlmendrosLe photographe Pierre Faure