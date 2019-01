Trois libraires récompensés par le prix « J’aime le livre d’art »

Pascale le Thorel, Présidente du groupe Art et Beaux livres, a voulu partager son enthousiasme face aux créations des librairies en lice : « Nous avons été très heureux de constater, cette année encore, l’investissement des libraires pour la deuxième édition de cette opération. Les réalisations ont été d’une grande qualité. Le jury récompense trois vitrines qui, par la créativité et la diversité dont elles ont fait preuve, témoignent de la richesse culturelle française »Le jury s'était réuni le 10 janvier au restaurant Gaya pour choisir les librairies lauréates qui, selon lui, étaient les plus représentatives de l’opération « J’aime le livre d’Art ». Il était composé de Philippe Artières, François Boisrond, Richard Di Rosa, Pauline Leduc, Françoise Docquiert, Christophe Stoop, François Mendras, Djamel Tatah et Catherine Viollet.Les librairies primées sont :- La Librairie Tropismes, Bruxelles- La Librairie Mots & Motions, Saint-Mandé- La Librairie Le Passage, Alençon