Trois livres encore en lice pour le 32e prix Jean Freustié

Afin de pérenniser ce prix, Christiane Teurlay-Freustié (décédée en 2010) a créé en 1996 une Fondation sous l’égide de la Fondation de France. Cette Fondation Prix Jean Freustié est chargée d’en assurer la gestion et son bon fonctionnement. Pia Daix en est la Déléguée générale. La générosité de l’apport en capital de la fondatrice a permis d’en faire l’un des mieux dotés en France.Et comme prévu, les jurés viennent de remettre leur copie, en présentant la liste des trois ouvrages retenus :Erwan Desplanques, L’Amérique derrière moi (L’Olivier)Franck Maubert, L’Eau qui passe (Gallimard)Bruno Masi, La Californie (Lattès)Ce prix annuel est décerné à un écrivain de langue française pour une œuvre en prose. La dotation de 20.000 euros a été réévaluée, elle est dorénavant de 25.000 €.Deux nouveaux jurés ont rejoint le jury cette année : Yann Queffélec et Philippe Vilain. On retrouve à leurs côtés Jean-Claude Fasquelle, Président du jury, Charles Dantzig, Annick Geille, Henri-Hugues Lejeune, Olivier Mony, Éric Neuhoff et Anthony Palou.Le Prix sera décerné le mardi 19 mars 2019, dans les salons de l’Hôtel Montalembert. En 2018, Dominique Barbéris a reçu le Prix Jean Freustié pour L’Année de l’Éducation sentimentale (Gallimard).