Trois premiers romans retenus pour le prix littéraire Saga 2019

Depuis 2010, le tout premier Prix Littéraire liégeois, inspiré par le célèbre prix de Flore, est organisé au Saga café. Il a pour ambition de donner un « coup de pouce », une reconnaissance médiatique encourageante ainsi qu’une vitrine sympathique à de nouveaux talents de la littérature belge de langue française.Chaque année, une vingtaine de romans sont envoyés par les maisons d’édition belges et françaises et soumis à la lecture du jury, lequel se réunit une fois par mois pour discuter des romans lus. En août, les jurés délibèrent entre les romans finalistes.Une dotation et un trophée accompagnent le lauréat et durant une année, le titre du roman sera affiché sur les stores, en terrasse, de l’établissement.Cette année, les trois derniers titres en compétition sont les suivants :Nous ne sommes pas de mauvaises filles, de Valérie Numal (Éditions Anne Carrière)Ring Est, d’Isabelle Corlier (Ker éditions)Caitlin d’Arnaud Nihoul (Genèse édition)Le prix sera remis ce 9 novembre. En 2018, les lauréats furent Bernard Antoine, pour Pur et nu chez Murmure des soirs et Sébastien Ministru, pour Apprendre à lire, chez Grasset, dans la catégorie Coup de cœur des jeunes lecteurs.