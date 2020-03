Trois romans finalistes pour le Prix du Roman d'Entreprise et du Travail

Les finalistes sont les suivants :À la ligne, de Joseph Ponthus (Édition La Table Ronde)Le voyageur des Bois d'en Haut, de Jean-Guy Soumy (Éditions Les presses de la cité)Organigramme, de Jacques Pons (Édition Hugo et Compagnie)Créé en 2009 par Place de la Médiation et coorganisé depuis 11 ans avec Technologia, soutenu par le Cercle des DRH Européens et les partenaires sociaux, le Prix du Roman d'Entreprise et du Travail sera doté, pour la troisième année consécutive, par leur partenaire Klesia Mut'.Le lauréat se verra remettre, à l'issue de la remise du prix le 30 mars prochain, une récompense de 3000 € par un jury de 16 personnalités issues des organisations syndicales, du monde du droit, du journalisme ainsi que de celui de la recherche.L'année dernière, Sarah Barukh a reçu le Prix du Roman d'Entreprise et du Travail pour Le cas zéro , publié par les éditions Albin Michel.