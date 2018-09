Troisième journée mondiale de la traduction

Pour la troisième année consécutive, la Société française des traducteurs (SFT) s’apprête à célébrer la Journée mondiale de la traduction (JMT) dans sa nouvelle formule avec des partenaires toujours plus nombreux. Défini par la Fédération internationale des traducteurs, le thème de la JMT cette année est « la traduction : agent de promotion du patrimoine culturel dans un monde en mutation ».





La JMT est officiellement célébrée le 30 septembre, date retenue par la Fédération internationale des traducteurs (FIT) et par les Nations Unies pour promouvoir les métiers de la traduction à l’échelle mondiale. La SFT privilégie toutefois une programmation sur plusieurs semaines afin d’accueillir un public plus large, sur tout le territoire français ou presque.



Le syndicat et ses délégations régionales ouvriront ainsi les festivités le 22 septembre à Montpellier par une manifestation nationale en partenariat avec l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, avec l'intervention notamment de représentants de la délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), de l'UNESCO et de l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ), suivie d’autres actions dans toute la France : Pau, Clermont- Ferrand, Chalon-sur-Saône, Lille, Caen, Paris, Foix, Grenoble, Lyon ou encore Grenoble accueilleront diverses manifestations.



Outre celle de Montpellier, plusieurs universités ont exprimé le souhait de poursuivre les partenariats développés au cours des éditions précédentes : Pau, Dijon, Lille 3 et Grenoble Alpes ont travaillé main dans la main avec les délégations régionales. De même, l’Association des traducteurs-adaptateurs de l’audiovisuel (ATAA) et l’Association des traducteurs littéraires de France ont proposé à la SFT la co-organisation inédite de « Traducto’Folies », avec le soutien indéfectible de la délégation générale de la traduction (DGT) de la Commission européenne.



La SFT poursuit ainsi son objectif de mieux faire connaître les métiers de la traduction au grand public, en invitant celui-ci à participer à ces nombreux évènements, pas uniquement à Paris : en multipliant les manifestations consacrées à cette journée sur toute la France, la SFT étend la visibilité des traducteurs et des interprètes, tout en jetant des ponts vers les donneurs d’ordre et en se plaçant au plus près des professionnels, sur le terrain.



Retrouvez ici le calendrier des manifestations