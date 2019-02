Trophée Presse Citron, écologie... Le dessin de presse s'invite à la BnF

© Trax

Journée d'étude : « Dessin satirique et écologie »

Le terme « écologie » est apparu à la fin du 19e siècle dans l’univers scientifique. Cependant, il a fallu attendre une première prise de conscience de la fragilité de l’environnement, dans les années 1970, pour que le terme passe dans le langage courant. C'est dans ce contexte que le mensuel La Gueule ouverte est créé en 1972 par Pierre Fournier, dessinateur et journaliste à Charlie Hebdo.



Le journal informe le lecteur des premières menaces environnementales : pollutions de toute nature, disparition des espèces animales et végétales, menaces du nucléaire, recherches de nouvelles sources d’énergie... Malheureusement, le mensuel doit mettre la clé sous la porte en 1980.



Surnommé le « journal de l’écologie politique » et sous-titré « le journal qui annonce la fin du monde », il accueillait de nombreux dessinateurs talentueux dont Cabu, Gébé, Reiser, Willem ou Wolinski.



Cinquante ans après, l’avenir de la planète est devenu une préoccupation majeure pour tous. La journée d’étude permettra à Jacky Houdré, collectionneur de journaux satiriques, d’en présenter les temps forts.



En complément, Alain Dubouillon, Robert Rousso et la dessinatrice Trax commenteront également la gravité du sujet par des jeux graphiques et humoristiques. L'entrée est libre pour tous. Pour assister à la journée d'étude, rendez-vous le 21 mars 2019 à la Salle 70, au Quai François-Mauriac (Paris 13), à 9h30.



Le programme complet est à retrouver sur le site de la BnF.

Trophée Presse Citron BnF

Dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias, le Trophée Presse Citron BnF a pour objectif de soutenir la discipline du dessin de presse. Il permet de stimuler l’esprit critique de chacun et de développer l’intérêt des étudiants aux enjeux de société actuels.



Ce prix donne l’occasion de réunir des générations différentes, animées par des préoccupations et questionnements multiples sur le monde. Ce concours d’envergure nationale récompense les meilleurs dessins d’actualité publiés dans l’année par des professionnels, ainsi que ceux réalisés par des étudiants.



En effet, les étudiants de plus de cent vingt écoles d’art françaises sont invités à participer à l’événement. Cette compétition s’accompagne de plusieurs expositions tout public dans l’enceinte de l’École Estienne, de la BnF et de la Mairie du 13e.



Les trophées, assortis de nombreux cadeaux offerts par les partenaires, seront remis aux lauréats lors du prix qui se déroulera à la Mairie du 13e arrondissement le 21 mars 2019. Une récompense de 800 € sera offerte par la BnF à chacun des lauréats étudiants.