Trophées Presse Citron BnF : écologie, violences conjugales, coronavirus

Comme chaque année, la Bibliothèque nationale met à l’honneur le dessin de presse, dans le cadre des Trophées Presse Citron BnF. Pour cette 27e édition, 130 dessins issus de candidats professionnels et 180 d'étudiants en art ont concouru pour la récompense.





Affiche réalisée par Marion Maringe, Juliette Langlade, Marie Sorgius, Éloïse Martin-Touchet, DSAA DSC École Estienne, 2e année.



Cette année, le Trophée Presse Citron BnF a proposé une riche programmation culturelle avec 8 ateliers animés par les dessinateurs Coco, Pakman, Marie Morelle, Boll, Biche, Gabs, Mykaïa et Renard.



Plusieurs expositions de dessins de presse seront bientôt ouvertes au public chez les partenaires, BnF, Mairie du 13e et Théâtre 13. Ces manifestations sont l’occasion de prolonger la célébration du dessin de presse et d’en affirmer l’importance jusqu’à la prochaine édition du Trophée, en 2021.



Pour le moment, voici le palmarès de l'édition 2020 :



Le Trophée professionnel est revenu à Diego Aranega et à Pierrick Juin qui ont choisi d'alerter avec humour sur des problématiques très actuelles. Le premier, qui a reçu le Trophée Presse Citron BnF 2020 s'est concentré sur les effets dramatiques du réchauffement climatique. Le second, élu Coup de cœur 2020, aborde avec humour et non sans une once de provocation le sujet des violences conjugales.





Diego ARANEGA Trophée Presse Citron BnF 2020 Catégorie professionnels



JUIN Coup de cœur 2020 Catégorie professionnels



Pour rappel, Diego Aranega est dessinateur de presse et auteur de bande dessinée. Il a publié notamment dans Fluide Glacial, Siné Mensuel, Libération ou encore Le Monde. Pierrick Juin est un dessinateur incontournable de Charlie Hebdo.





Du côté des dessinateurs étudiants, ils se sont une fois encore engagés pour la cause des femmes, particulièrement exposées en ces temps troublés de crise sanitaire. Ont été distinguées Manon Halablian, étudiante du Campus Fonderie de l’image, ainsi que Chloé Granier, étudiante en gravure de l'école Estienne.



La première remporte le Trophée Presse Citron BnF 2020 Catégorie étudiants. La seconde est élu Coup de cœur 2020 Catégorie étudiants.

Manon HALABLIAN DNmade Animation, 2e année Campus Fonderie de l’image

Chloé GRANIER DMA Gravure, 2e année École Estienne



Le Yuzu Press Prize 2020 qui récompense un jeune talent du monde entier a distingué cette année Arantzazu Espi de l'école d'art d'Alicante.

Arantzazu ESPI Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, Espana