Trophées Presse Citron BnF : Trump, migrants, écologie et droit des femmes

Jonas Lamyeiche et Nicolas Couty M2 Multimédia Interactif Paris Sorbonne & UFR 04 Arts « Le clin d’œil » Coup de cœur Catégorie étudiants – Lola Amsellem Campus Fonderie de l’image « Les yeux de la tête » Trophée Presse Citron BnF 2019 Catégorie étudiants

Nour Awad Lebanese International University Trophée La Plume de Pierre —Laura Jagelaite Vilnius Academy of Arts Yuzu Press Prize

Cette année, le Trophée Presse Citron BnF a proposé une riche programmation culturelle avec sept ateliers animés par les dessinateurs Gorce, Gros, Gabs, Boll, Bobika, Pakman et Mykaïa.Plusieurs expositions de dessins de presse seront bientôt ouvertes au public chez les partenaires, le Point Éphémère et le Théâtre 13. Ces manifestations sont l’occasion de prolonger la célébration du dessin de presse et d’en affirmer l’importance jusqu’à la prochaine édition du Trophée, en 2020.Le Trophée professionnel est revenu à Mutio et à Micaël, qui ont choisi de dessiner l’absurdité du monde actuel, de l’Amérique de Trump aux hécatombes méditerranéennes des migrants. Le premier reçoit ainsi le Trophée Presse Citron BnF 2019, quand le second est élu Coup de cœur Presse Citron BnF 2019.Les dessinateurs étudiants, de France, du Liban ou de Lituanie, se sont montrés sensibles à la défense de l’environnement, de la liberté d’expression et des droits de la femme.Pour la troisième année consécutive, le Trophée Presse Citron BnF s’est exporté au Liban en s’associant à l’Alba, Académie libanaise des Beaux — Arts, et à la Fondation Pierre Sadek, du nom du célèbre caricaturiste libanais, pour l’organisation d’un concours de dessin de presse intitulé « La Plume de Pierre ». Le concours étudiant s’est également élargi au monde entier ! Le premier Yuzu Press Prize a été décerné lors de la cérémonie du 21 mars.