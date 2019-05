Turin, le plus grand salon du livre en Italie, ferme ses portes

Nicola Lagioia - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Ce sont 63.000 m2 alloués aux exposants qui ont permis d’accueillir les visiteurs durant ces journées de découverte — plus de 4000 personnes de plus que l’année passée . Avec 530 rendez-vous donnés dans quelque 270 lieux différents de la région — les 8 départements de la ville et les 20 municipalités du territoire, et plus largement encore — le Salon de Turin conclut définitivement son pacte avec le Piémont.Nicola Lagioia, directeur de la manifestation, évoquait dans la conférence de presse de clôture « la communauté du salon », distincte d’un visiteur occasionnel, mais surtout fidélisée de par les multiples actions menées dans la ville, auprès des citoyens, mais également des professionnels.Un directeur qui sera reconduit par ailleurs jusqu’en 2021, comme l’aura noté Giulia Biino, président de la Fondation du Circolo dei lettori durant la conférence de presse. Une continuité essentielle, et d’autant plus que le directeur est désormais l’une des figures de la ville.Pour 2020, les dates de la manifestation sont désormais connues, placées du 14 au 18 mai et pour 2021, du 13 au 17 mai, toujours dans une collaboration globale.