Turin organise deux mois de festival, “En attendant le salon”

Salon du livre de Turin 2018 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Du 14 au 18 mai 2020, le Salone Internazionale del Libro di Torino ouvrira ses portes. L’an passé, près de 175.000 personnes ont pris part à l’événement, que ce soit dans le Lingotto, l’immense salle ou au Salone Off. Forte d’une relation très solide avec les librairies, les bibliothèques et les organismes scolaires, les organisateurs ont choisi de privilégier toute l’année des temps d’intervention et de rencontre. Une réussite, incontestable.Mais en attendant le salon, que faire ? Eh bien, à l’initiative de la Fondazione Circolo dei lettori, qui pilote la manifestation, en partenariat avec l’Associazione Torino, La Città del Libro, est initié Aspettando il Salone.Il s’agit là d’un calendrier de rencontres, débutant le 10 septembre avec Jonathan Safran Foer, et qui se conclura avec David Grossman le 19 novembre. En tout, 13 rencontres programmées avec des stars internationales et des auteurs italiens — Salvatore Scibona, Valeria Luiselli, Daniel Saldaña París, David Nicholls, Bret Easton Ellis, Eshkol Nevo, Samanta Schweblin, Isabelle Allende, Leiji Matsumoto, Amitav Ghosh et André Aciman.Des écrivains du monde entier, à la rencontre d’un public, pour ce qui est pensé comme un festival culturel de longue haleine. Et autant de rendez-vous pour raviver l’intérêt des Turinois à l'égard de leur salon, travaillant de concert avec les maisons d’édition et les plus importants festivals littéraires d’automne en Italie.