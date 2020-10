Uchronie biographique : Zola antispéciste et polémiste sans visage

Deux époques côte à côte

Ecologiste et progressiste

Polémiste sans visage

Crédit photo : Emile Zola - Domaine public

Aujourd'hui on vous propose un Zola plus écologique que naturaliste, bataillant contre Instagram et ses dérives.Par Eléonore Reverzy, professeur de littérature française du XIXe siècle à l'Université Paris-Sorbonne nouvelle, autrice de Portrait de l'artiste en fille de joie, La Littérature publique, Paris, CNRS Éditions, 2016.Il est un peu artificiel de tenter d’imaginer les réactions d’un écrivain venu d’une période plus ou moins lointaine s’il se trouvait soudain plongé dans la société d’aujourd’hui. Le XIXe siècle, époque dans laquelle Zola est formé, exerce son métier de journaliste et d’écrivain, aime et enfante, est devenu pour nous en cinquante ans une sorte de siècle classique : le XIXe siècle a reculé dans le temps au point que le romantisme nous pose peut-être aujourd’hui les problèmes épistémologiques que le classicisme posait aux hommes de l’avant-dernier siècle.Cependant le XIXe siècle est le siècle de la « civilisation du journal », selon une expression aujourd’hui consacrée. La révolution médiatique de1836 – qui voit la naissance du feuilleton-roman, le développement des annonces publicitaires en 4e page du journal, l’abaissement du prix du quotidien dont le prix de l’abonnement est divisé par deux – a pu être rapprochée de la révolution numérique.Face à l’accélération du temps induite par le développement de la presse, à l’industrialisation de la littérature, les auteurs et lecteurs du premier XIXe siècle ont éprouvé le sentiment que plus rien ne serait comme avant et que toutes les valeurs esthétiques et morales étaient en péril. Et surtout que tout allait beaucoup trop vite...Zola, né en 1840 et donc après cette révolution du journal, s'inscrit quant à lui définitivement dans cette modernité.Zola est résolument moderne et progressiste : rien de réactionnaire chez lui, pas de nostalgie d’un passé qui serait meilleur. N’imagine-t-il pas dans Travail en 1901 un ingénieur faisant fonctionner une vaste usine aux vitres claires à l’énergie solaire ?Ce côté visionnaire de Zola pourrait conduire le lecteur d’aujourd’hui à voir en lui un écologiste avant l’heure, et ce d’autant qu’extrêmement soucieux de la cause animale,« Pourquoi la souffrance d'une bête me bouleverse-t-elle ainsi ? », écrit le naturaliste. « Pourquoi ne puis-je supporter l'idée qu'une bête souffre, au point de me relever la nuit, l'hiver, pour m'assurer que mon chat a bien sa tasse d'eau ? Pourquoi toutes les bêtes de la création sont-elles mes petites parentes, pourquoi leur idée seule m'emplit-elle de miséricorde, de tolérance et de tendresse? Pourquoi les bêtes sont-elles toutes de ma famille, comme les hommes, autant que les hommes ? »Il conduit aussi à supposer un écrivain s’emparant des supports numérques et cherchant à en tirer le meilleur parti : animer un blog, publier des articles en ligne ne seraient sans doute pas choses jugées indignes par le romancier. Ce faisant Zola entendrait agir sur son temps, commentant l'actualité politique et sociale de son pays.Zola théorise un modèle de littérature objective et référentielle, duquel la part du moi est a priori effacée. Sa correspondance d’ailleurs comporte peu de confidences. En tout, il est tenu et contrôlé. On peut donc supposer Emile horrifié face aux dérives narcissiques contemporaines et à leurs procédés (du selfie à la publication insta et aux followers pour le dire vite).Le « quart d’heure de célébrité » (Andy Warhol), pour lui qui entend conquérir l’opinion publique de manière durable et faire une œuvre qui rivalise avec celle de Balzac et de Hugo, ne saurait avoir de sens.En revanche il a un sens certain de la communication et connaît le poids de l’article pour lancer un artiste ou un sujet : de Manet dont il annonce la place au Louvre à Dreyfus qu’il défend dans un article prodigieux d’habileté rhétorique, il a fait la preuve de ses talents d’homme de presse. Aujourd’hui il confierait sans doute aux journaux en ligne la mission de promouvoir et défendre.