Ugo Bienvenu, Grand Prix de la critique ACBD pour Préférence système

En 2120, le data est devenu si volumineux qu'il faut commencer à effacer des données. Toute archive frappée d'un visa d'élimination par le corps des " Prophètes ", chargé d'opérer les choix cruciaux, doit être supprimée. Yves, archiviste humaniste du Bureau des Essentiels, ne peut s'y résoudre. Pour les sauver de l'oubli, il sauvegarde clandestinement certaines données, plus poétiques que politiques, et les rapporte chez lui pour les stocker dans la mémoire de Mikki, son robot domestique. Une infraction grave à l'éthique de sa profession. Les progrès de l'intelligence artificielle ayant par ailleurs permis de confier la charge de la gestation pour autrui (GPA) aux machines, Mikki, bot hermaphrodite, porte l'enfant d'Yves et Julia, son épouse.

« Une fascinante réflexion sur un futur pas si lointain, à la fois effrayant et magnétique » : c'est ainsi que l'ACBD qualifie l'album d'Ugo Bienvenu, qu'elle a choisi comme lauréat de son Grand Prix de la Critique pour 2020. 5 finalistes ont occupé le jury lors des discussions, organisées au moment du Festival BD Boum de Blois.Le résumé de l'éditeur pour Préférence système :L'année dernière avait été recompensé l’album Moi, ce que j’aime, c’est les monstres d’Emil Ferris traduit par Jean-Charles Khalifa et publié par les éditions Monsieur Toussaint Louverture.Le Grand Prix de la Critique ACBD a pour ambition de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ».