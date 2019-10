Ultime sélection pour le Prix Clarens du Journal Intime 2019

La sélection finale est la suivante : Journal intégral, tome 1 Julien Green, , 1919-1940Texte établi par Guillaume Fau, Alexandre de Vitry et Tristan de Lafond.Collection BouquinsSándor Márai, Journal, Les années hongroises, 1943-1948, Tome 1Traduit du hongrois par Catherine Fay, postfacé par András Kányádi et annoté par Catherine Fay et András Kányádi.Albin MichelGoliarda Sapienza, CarnetsTraduit de l’italien par Nathalie CastagnéLe TripodeTraduit de l’anglais par Pierre GuglielminaSeghers, Collection « inédit »Le jury se réunira le 21 novembre pour désigner le lauréat.Le jury est composé de Daniel Arsand, Monique Borde, Michel Braud, Béatrice Commengé, Colette Fellous, Jocelyne François, Gilbert Moreau (président du jury) et Robert Thiery.