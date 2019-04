Un 33e salon du livre de Genève qui rimera avec nouveautés et rencontres

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Pour la première fois, la manifestation sortira de ses murs pour organiser plusieurs évènements dans la ville et aux alentours dès le 30 avril en compagnie d’auteurs invités au salon. Parmi la vingtaine de rendez-vous prévus : des lecture musicales à l’Orangerie du Château de Voltaire à Ferney- Voltaire et dans le Bâtiment des Forces motrices, des croisières littéraires sur le lac Léman, des rencontres et dédicaces au Café Slatkine et dans les librairies Le Rameau d’Or et Payot Rive Gauche, un atelier de dessin au Musée d’Ethnographie ou encore un apéritif littéraire dans le tram historique de Genève.Hôte d’honneur 2019, la Fédération Wallonie-Bruxelles s’installera au salon accompagnée d’une quarantaine d’auteurs belges francophones et proposera de belles animations dont l’exposition « 1,2,3… maisons » qui mettra en lumière l’édition jeunesse à travers le travail de huit illustrateurs qui revisiteront l’image de la maison à travers une scénographie ludique augmentée de vidéo. Barcelone et sa richesse culturelle seront célébrées sur le pavillon du voyage à travers une scénographie léchée et un programme d’animations culturelles mêlant musique (avec un concert de guitare catalane), littérature et arts.Les écrivains Lydie Salvayre et Éric Fottorino co-présideront cette édition 2019 en montant sur différentes scènes tout au long de la manifestation pour des rencontres avec d’autres écrivains présents.Le salon du livre, ce sont évidemment de nombreux auteurs attendus chaque jour sur les scènes thématiques (l’apostrophe, la scène suisse, le salon africain, la scène bien-vivre, la scène philo, la scène BD, la scène des imaginaires, le pavillon du voyage et la planque) ainsi que sur les scènes partenaires (l’Îlot Jeunesse, le Cercle, la CICAD, l’espace des cultures arabes et le stand Québec Édition) pour vous embarquer dans leurs univers uniques et captivants.Sont d’ores et déjà annoncés et attendus : Agnès Martin-Lugand, Boualem Sansal, Romain Puértolas, Mathias Énard, Sarah Chiche, Adeline Dieudonné, Jean-Christophe Rufin, Michel Drucker, Maryse Condé, AntoineChoplin, Stéphanie Bodet, Alain Damasio, Cindy Van Wilder, Abd Al Malik, Fabrice Midal, Olivier Clerc, Rosette Polletti, Marc Bonnant, Guillaume Néry, Olivier Truc, Alexandre Jollien, David Diop, Florian Eglin ou Victor del Árbol.Huit fabuleuses expositions artistiques mêleront sensibilité et humour : qu’il vienne de Suisse, de France, d’Espagne ou de pays africains, le 9e art rayonnera grâce à cinq expositions, un grand écart littéraire permettra de passer des mythiques Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet aux univers exaltants des livres-jeux et deux expositions photos inviteront à l’exotisme et à l’évasion.Le salon est également le théâtre de la remise de nombreux prix littéraires. Parmi eux : le prix du public du salon du livre de Genève, en partenariat avec l’USAP et Caran d’Ache, couronne cette année Murielle Magellan pour Changer le sens des rivières (Julliard), le prix Ahmadou Kourouma revient à David Diop pour Frère d’âme (Seuil) et le prix Prix RTS Littérature Ados 2019 est attribué à Anne-LaureBondoux pour L’aube sera grandiose (Gallimard Jeunesse).Organisées les 1, 2 et 3 mai prochain, les 5e assises de l’édition s’articuleront autour du « Livre par-delà les frontières ». Durant trois jours se succèderont tables rondes, face-à-face, interventions et ateliers.L’entrée du salon est gratuite tous les jours dès 17h et toute la journée du mercredi 1er mai. Plus d’information et programme complet