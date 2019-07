Un air de déjà vu : Houellebecq, Colette, Ferrante, la littérature au coeur de l'été sur Arte

Dimanche 14 juillet

Dimanche 11 août

Dimanche 18 août

L’émission s’articulera en 8 épisodes de 30 min, répartis sur chaque dimanche durant la période estivale. Elle a été réalisée par Clément Léotard, sur une idée originale de Frédéric Bonnaud et de Philippe Colin. Florence Platarets est la rédactrice en chef d’Un air de déjà vu coproduit avec Arte France, Diggers et ex nihilo.L’actualité culturelle sera décortiquée afin d’en identifier les événements clefs de l’année précédente. Cinéma, musique, livre, phénomène artistique ou courant culturel, de nombreuses thématiques seront passées en revues.De Houellebecq, à l’anonymat en littérature en passant par les écrivaines au cinéma, la littérature fera partie intégrante de l’émission Un air de déjà vu. Voici le programme :Michel Houellebecq, figure de l’écrivain françaisLa sortie de Sérotonine a été l’événement littéraire de l’hiver en France ( quitte à le pirater... ) et en Allemagne : Michel Houellebecq parvient à diviser, tout en faisant l’unanimité. Serait-ce le secret de la figure du » grand écrivain » ? Enquête franco-allemande autour de la généalogie de ce romancier qui ne manque pas de pères.Le nazisme en littératureOlivier Guez, prix Renaudot en 2017 pour La disparition de Josef Mengele, suit la sortie allemande de son roman sur l’exil de Mengele, le médecin tortionnaire d’Auschwitz. Et nous force à nous interroger : le nazisme, en littérature, n’aurait-il pas comme un air de déjà-vu ? Enquête, pour comprendre ce que le retour cyclique de la figure du Nazi sur les étals des libraires raconte de notre rapport à cette sombre page de l’histoire.Les écrivaines au cinémaAlors que Colette voit sa vie adaptée sur grand écran, sous les traits glamour de Keira Knightley, cette story revient sur la représentation de la figure de l’écrivaine au cinéma : quelles auteures ont ses faveurs et que dit-il d’elles ? Car, à en croire les films consacrés à Karen Blixen, les sœurs Brontë, Janet Frame ou Françoise Sagan, quand les écrivaines ont les honneurs du septième art, c’est souvent avant tout pour raconter les conditions sociales de leurs temps que pour mettre en avant le contenu de leurs œuvres, ou encore leur talent.L’anonymat en littératureAvec l’adaptation cet hiver du best-seller L’Amie prodigieuse, de Elena Ferrante, en série, et la parution en français de son ouvrage Frantumaglia, le mystère qui entoure l’identité de l’auteure italienne est encore renforcé. Et remet en lumière la longue tradition du jeu de cache-cache dans la littérature. Ce sujet tout en archives explore les histoires des plus célèbres écrivains qui avancent masqués et plonge à la découverte de ce que l’anonymat, le recours au pseudo et la supercherie littéraire raconte des écrivains eux-mêmes, de l’évolution du statut d’auteur, et de leur époque.