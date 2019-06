Un autre roman de Kate DiCamillo porté au cinéma, avec Queen Latifah

Ray Giarratana sera scénariste et réalisateur du film. Il travaillé sur les effets visuels de films comme Godzilla : King of the Monsters, Outlaw King de Netflix, et John Wick: Chapter 3— Parabellum.



Il n’y a pas d’autres informations sur le reste du casting, pour le moment.



via Ray Giarratana sera scénariste et réalisateur du film. Il travaillé sur les effets visuels de films comme Godzilla : King of the Monsters, Outlaw King de Netflix, et John Wick: Chapter 3— Parabellum.Il n’y a pas d’autres informations sur le reste du casting, pour le moment.via Deadline

Kate DiCamillo a été lauréate de la médaille Newbery pour son titre Winn-Dixie, classé 15 semaines dans le top des best-sellers du New York Times, et ensuite adapté en film par le réalisateur Wayne Wang en 2005. Elle est aussi connue grâce à ses romans La Quête de Despereaux (trad. Luc Rigoureau) et Les Aventures de Flora et Ulysse (trad. Mickey Gaboriaud) édité par les éditions Les Grandes Personnes en 2014.L’histoire de The Tiger Rising suit un garçon de 12 ans, Rob Horton, qui trouve un tigre en cage au centre de la forêt près de sa maison. Peu de temps après, Rob rencontre Sistine Bailey, une fille qui montre ses sentiments aussi facilement que Rob cache les siens.Alors qu’ils apprennent à se faire confiance et à devenir amis, Rob et Sistine prouvent que certaines choses — comme les souvenirs, les chagrins d’amour et les tigres — ne peuvent être enfermées pour toujours.Latifah jouera le rôle de Willie May, une femme sage et compatissante qui travaille comme femme de chambre dans un hôtel local et devient une source de réconfort pour les deux enfants.