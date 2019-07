Un bilan positif pour le festival Partir en Livre

Manifestation nationale souhaitée par le ministère de la Culture, conçue et organisée par le CNL, Partir en Livre a été lancée le 10 juillet à Dunkerque, dans le cadre de la première étape du Livrodrome. Le festival a réuni partout en France des centaines de milliers de participants, dont 15.400 visiteurs pour le



Pour sa 2e édition, le Livrodrome s’est installé cette année dans cinq villes françaises — Dunkerque, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Étienne, Saint-Nazaire et Orléans — à la rencontre de près de 5000 enfants et adolescents, entre le 10 et le 19 juillet. Manifestation nationale souhaitée par le ministère de la Culture, conçue et organisée par le CNL, Partir en Livre a été lancée le 10 juillet à Dunkerque, dans le cadre de la première étape du Livrodrome. Le festival a réuni partout en France des centaines de milliers de participants, dont 15.400 visiteurs pour le Parc d’attractions littéraires du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.La hausse de la participation conforte l’idée ayant conduit à sa création : faire du livre un objet de plaisir et transmettre la joie de la lecture. L’estimation sera détaillée lors d’un bilan publié à l’automne.Pour Vincent Monadé, président du Centre national du livre : « Cette cinquième édition a irrigué l’ensemble du territoire national, métropolitain et ultramarin. Les livres sont partis à la conquête de nouveaux territoires, de nouveaux horizons, partout où leur présence est nécessaire pour célébrer le plaisir de lire et de partager ses lectures. »Pour sa 2e édition, le Livrodrome s’est installé cette année dans cinq villes françaises — Dunkerque, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Étienne, Saint-Nazaire et Orléans — à la rencontre de près de 5000 enfants et adolescents, entre le 10 et le 19 juillet.



« Les adolescents étaient à nouveau au rendez-vous. Pour sa deuxième année d’existence, le Livrodrome est entré en résonnance avec le Tour de France à vélo. De nombreuses municipalités nous ont d’ores et déjà fait part de leur souhait d’accueillir le Livrodrome l’année prochaine », poursuit le président du CNL.



Une programmation riche et diversifiée partout en France



Le public a pu assister à des ateliers, des jeux et des défis, des spectacles et des performances, des rencontres avec 200 auteurs et illustrateurs, des lectures, des bibliothèques et des librairies hors les murs. Les livres se sont également déplacés en bibliobus à la rencontre de nouveaux publics.



Les jeunes ont pu bénéficier des 5 916 « Chèques Lire » des partenaires du CNL distribués pour satisfaire leurs envies de lecture au-delà de la manifestation, et repartir avec un des 21.000 livres offerts lors du festival.





Près 1317 acteurs locaux et organisateurs (librairies, bibliothèques, maisons d’éditions, collectivités territoriales, associations et bénévoles, mouvements d’éducation populaire, centres et accueils de loisirs, booktubers…) se sont mobilisés en France, pour rendre ce festival possible. Et 39 partenaires nationaux (médias, entreprises et groupes privés, professionnels du livre, association, fondations et institutions) se sont également impliqués.