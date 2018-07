Un Brin de Lecture investit les parcs de Hauts-de-Seine pour l'été

Organisé en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques d’Antony, Châtenay-Malabry, Issy-les-Moulineaux, Nanterre, Villeneuve-La-Garenne, Un Brin de Lecture propose des animations accessibles gratuitement à tous tout au long de l’été. Une façon de dépayser ceux qui ne partent pas en vacances.Alors, installé en plein air il sera possible de consulter une large sélection de romans, contes, nouvelles, bandes dessinées, ouvrages d’art, presse quotidienne... mais aussi de profiter de la programmation proposée autour du livre, les Alto-séquanais pourront bénéficier des conseils de lecture des bibliothécaires partenaires présents sur les différents lieux.« Se rencontrer autour d’un livre, ou se croiser au détour d’un atelier et partager son goût pour la lecture et la culture, tels sont les objectifs de l’opération Un brin de lecture. La manifestation s’inscrit dans une politique plus globale d’accès de la culture au plus grand nombre, une “culture pour tous”, un objectif au cœur du projet de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine. »Un extrait du programme de cette année pour chacun des parcs concernés :Au, retrouvez du 10 juillet au 2 août les mardis, mercredis et jeudis de 15h à 18h, une sélection d’ouvrages, des conseils avisés ainsi le spectacle « Contes des 9 continents » par la Compagnie Festival le temps de vivre/Rumeurs urbaines : Praline Gay-Para (à partir de 7 ans) aura lieu mercredi 11 juillet à 14h30.Au- Arboretum et Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, c’est du 10 juillet au 30 août de 14h30 à 18h que se tiendra la bibliothèque à ciel ouvert, à l’Arboretum les mardis et au parc de la Maison de Chateaubriand les mercredis et jeudis.Le mercredi 11 juillet à 14h30, le spectacle « Galope, Mop, galope », sera présenté par la Compagnie Les conteuses aux pieds nus (à partir de 6 ans). Et le 25 juillet à 14h30, le Département organise également le spectacle « L’homme qui plantait des arbres », nouvelle de Jean Giono par la CompagnieLa ferme du bonheur » (tout public).Leaccueillera « Un Brin de Lecture » durant quatre jours : les 10, 12, 18 et 19 juillet. Retrouvez le spectacle « Contes des 9 continents » présenté par la Compagnie Festival du temps de vivre/Rumeurs urbaines : Praline Gay-Para (à partir de 7 ans) le mardi 10 juillet à 14h30.Mercredi 18 juillet à 14h30, le Département organise avec la Compagnie La ferme du Bonheur le spectacle « L’homme qui plantait des arbres » de Giono, avec une déambulation accompagnée des moutons de la Ferme du bonheur (tout public).Au, du 17 juillet au 26 juillet de 15h à 18h les mardis, mercredi et jeudi, salon de lecture, ateliers et spectacles seront organisés. Enfin, le spectacle « Contes des 9 continents » assuré par la Compagnie Festival du Temps de vivre/Rumeurs urbaines : Praline Gay-Para se tiendra jeudi 26 juillet à 14h30 (à partir de 7 ans).Retrouvez plus d'informations sur le site.