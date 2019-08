Un cheval entre dans un bar, de David Grossman, adapté pour le cinéma

David Grossman - Fronteiras do Pensamento, CC BY SA 2.0



Sur la scène d’un club miteux, dans la petite ville côtière de Netanya en Israël, le comique Dovalé G. distille ses plaisanteries salaces, interpelle le public, s’en fait le complice pour le martyriser l’instant d’après. Dans le fond de la salle, un homme qu’il a convié à son one man show ? ils se sont connus à l’école ?, le juge Avishaï Lazar, écoute avec répugnance le délire verbal de l’humoriste.

Soos Echad Nechnas L'bar, en version originale, traduit en français par Nicolas Weill pour les éditions du Seuil en 2015, serait en bonne voie pour une adaptation cinématographique. L'option a en tout cas été posée par Village Roadshow Pictures, mais les informations restent minimales : bien entendu, aucun nom de réalisateur ou même de scénariste n'est encore arrêté.Ce même roman, Un cheval entre dans un bar, avait valu à Grossman l'International Booker Prize en 2017, une des plus importantes récompenses de la littérature anglophone. L'auteur israélien est largement lu et reconnu dans le monde entier, et a reçu un Israel Prize en 2018.Le résumé de l'éditeur pour Un cheval entre dans un bar :Grossman a récemment publié Life Plays With Me, en hébreu. Plusieurs de ses livres ont déjà servi de bases à des adaptations, notamment L'Enfant zigzag, utilisé par Vincent Bal pour Nono, het zigzag kind (2012). Le Sourire de l'agneau (Le Seuil, trad. par Gisèle Sapiro) et Quelqu'un avec qui courir (Le Seuil, trad. par Rosie Pinhas-Delpuech) ont tous deux été adaptés au cinéma.via The Hollywood Reporter