Un “Dracula fantastique” dans une minisérie bientôt sur Netflix

Un bagage littéraire et cinématographique incontournables





Une mini-série dans le Londres victorien

Qui ne connaît pas Dracula, le célèbre personnage du roman de Bram Stoker, publié en 1897 ? Ce petit chef-d'oeuvre a donné naissance à d'autres oeuvres célèbres autour de la figure du vampire, dont Entretien avec un vampire d'Anne Rice ou encore la célèbre série de romans Twilight de Stephenie Meyer.L'ouvrage a également été adapté moultes fois au cinéma. Comment oublier l'incontournable Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, la série de films menée par la société Hammer Film Productions entre 1958 et 1974, ou encore la version de Francis Ford Coppola ?À présent, c'est au tour de Claes Bang d'essayer de marquer l'histoire. En effet, il succédera à Christopher Lee et Gary Oldman dans le rôle du célèbre vampire pour trois épisodes de 90 minutes.« Claes Bang est un Dracula fantastique. Nous passons un très bon moment. C’est un homme merveilleux qui est vraiment ravi et engagé, et qui s’amuse vraiment. [...] Mais je pense aussi qu'il s'est posé cette question comme tous ceux qui jouent un rôle aussi important : “Qu'est-ce que j'y apporte, à ce rôle emblématique ?” Et je pense que cela a été très intéressant pour nous d'explorer cela ensemble », a assuré Mark Gatiss à Radio Times.Cette fois-ci, nous devrions retrouver Dracula dans le Londres de 1897, en pleine époque victorienne. Les deux créateurs de la mini-série ont assuré que le rythme et l'ambiance resteraient tout de même « très fidèles au roman ».D'après Gatiss, le tournage du premier épisode s'est achevé tout récemment. L'équipe se serait déplacée en Slovaquie afin d'exécuter la plupart des scènes. Cependant, aucune date de diffusion n'a encore été révélée.Néanmoins, le cocréateur a l'air confiant du résultat, assurant qu'un grand nombre de téléspectateurs devraient accrocher à cette adaptation victorienne :« [Si je pense que] la moitié de la population [va aimer] ? Je dirais les trois quarts. Pour être honnête, je ne sais pas ce qui n'irait pas avec l’autre quart ! »Connus pour leur série Sherlock, les réalisateurs Steven Moffat et Mark Gatiss n'en sont pas à leur première collaboration. Les deux hommes ont déjà travaillé sur une autre série britannique à succès : Doctor Who, de 2005 à 2017. Mark Gatiss jouera également en tant qu'acteur dans la future série d'Amazon Prime, Good Omens.Quant à l'acteur danois, Claes Bang, il a récemment joué dans le film Millenium : Ce qui ne me tue pas, sous les traits de Jan Holster. Il sera aussi à l'affiche du prochain long-métrage de Neil LaBute, The Burnt Orange Heresy.via Radio Times