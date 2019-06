Un festival dédié aux polars et thrillers avec Amazon en sponsor

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Capital Crime est une manifestation qui propose cette année les Capital Crime Readers Awards. Dans le cadre du festival dédié aux thrillers, polars, que ce soit côté livre ou cinéma, la présence d’Amazon comme financeur réjouit David Headley, cofondateur de l’événement.Les Amazon Publishing Readers Awards vont récompenser des auteurs, scénaristes et cinéastes. Le tout en sollicitant le public qui aura le droit de voter pour élire ses favoris.Dominic Myers, responsable d’Amazon Publishing EU, assure que c’est dans l’ADN de l’entreprise et plus encore de Thomas & Mercer, la maison d’édition spécialisée d’Amazon dans le crime et le polar.On se souviendra qu’en novembre 2018, au cœur du Salon du livre de Montréal, une vive polémique avait agité l’interprofession, en découvrant qu’Amazon.ca proposant un soutien financier de l’ordre de 50.000 $ CA au Prix des Collégiens — véritable institution de la Belle Province.Toute une mobilisation s’en était suivie, tant l’enjeu sociétal semblait évident. Et un mois plus tard, l’entreprise avait finalement été rejetée par les organisateurs du prix L’Association des libraires du Québec, par sa directrice, Katherine Fafard, savourait alors que « la solidarité des acteurs du milieu du livre peut s’exprimer d’une voix forte. Le milieu du livre sera là pour la suite des choses, selon les besoins de la Fondation. »Reste à attendre la réaction des librairies britanniques ?via The Bookseller