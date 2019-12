Un film de plus pour Stephen King avec “The Dark Half”

« Tu croyais pouvoir te débarrasser de moi. Tu pensais qu’avec un enterrement bidon pour mes fans et pour la presse, tout serait réglé. Tu te disais : “Ce n’est qu’un pseudonyme, il n’existe même pas.” Tu te disais : “Fini George Stark, maintenant consacrons-nous à la vraie littérature…” Pauvre naïf ! Non, ne t’imagine pas que tu vas pouvoir si facilement te débarrasser de moi. Je suis ton double, ta part de ténèbres… Et j’aurai ta peau ! »

Thad Beaumont et son pseudonyme George Stark n’ont fait qu’un pendant douze ans. Jusqu’à ce jour où l’écrivain décide d’écrire sous son vrai nom. Alors, quand on a signé des thrillers ultraviolents, se venger de celui qui a voulu vous faire disparaître est un réel plaisir…

La société de production américaine MGM serait en effet en train de tabler sur The Dark Half (1989), a révélé Deadline . C’est le réalisateur Alex Ross Perry, connu notamment pour Her Smell, qui piloterait le projet.Le roman du célèbre auteur américain a été publié en France sous le titre La Part des ténèbres dans une traduction de William Olivier Desmond aux éditions Albin Michel en 1990.Petit rappel de l’intrigue, avec le résumé de l’éditeur :Le titre avait déjà fait l’objet d’une adaptation en 1993. Il avait été réalisé par Georges A. Romero et réunissait à l’écran des acteurs comme Timothy Hutton, Amy Madigan ou encore Michael Rooker.