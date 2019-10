Un film Fifi Brindacier en préparation, par les producteurs de Paddington

Fifi Brindacier, illustration de la Bibliothèque rose

StudioCanal, Heyday Films et la Astrid Lindgren Company annoncent, dans un communiqué commun, l'entrée en production d'un film Fifi Brindacier, d'après les livres d'Astrid Lindgren. La petite fille la plus forte du monde fera donc son entrée au cinéma dans quelques mois — aucune date de sortie ni information sur le casting n'ont été révélées pour le moment.Publiés entre 1945 et 1948, les trois romans mettant en scène Fifi Brindacier ont été traduits en 77 langues, et vendus à près de 65 millions d'exemplaires dans le monde, selon la Astrid Lindgren Company, qui gère la postérité de l'auteure et les droits de ses romans et personnages.« Nous sommes très heureux et enthousiastes vis-à-vis de cette collaboration », a souligné Nils Nyman, petit-fils d'Astrid Lindgren et PDG d'Astrid Lindgren Film. « Je suis particulièrement heureux de l’annoncer maintenant, alors que nous sommes en train de planifier le 75e anniversaire de Fifi Brindacier en 2020, ainsi qu’une campagne mondiale de soutien au travail important de Save the Children pour l'initiative Children on the Move. »Ces initiatives humanitaires visent à la protection et au soutien des enfants réfugiés, migrants ou encore victimes de trafiquants.StudioCanal et Heyday Films ont déjà travaillé ensemble sur les deux films Paddington, adaptés des livres de Michael Bond, qui mêlaient animation et prises de vues réelles, sortis respectivement en 2014 et 2017. Pour le moment, impossible de savoir si le film Fifi Brindacier utilisera les mêmes technologies.Fifi Brindacier a connu plusieurs adaptations : une série télévisée germano-suédoise et deux téléfilms dans les années 1970, une série animée, dans les années 1990 et un film d'animation suédois, en 1997.