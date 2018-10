Un film live action My Hero Academia en préparation à Hollywood

Un autre succès du manga va connaitre une vie hollywoodienne : My Hero Academia, manga shōnen écrit et dessiné par Kōhei Horikoshi, publié depuis 2014 au Japon, sera bientôt adapté en un film live action, avec de véritables acteurs. Des millions de lecteurs du monde s'impatientent, désormais, en espérant que l'adaptation sera à la hauteur de l'original.

Deux planches du manga, publié en France par Ki-oon





Le manga de Kōhei Horikoshi, publié par Shueisha au Japon et Ki-oon en France, et qui compte déjà 20 volumes, aura droit à son adaptation sur grand écran, produite par Legendary. Au Japon, où la sortie est prévue, le film sera distribué par Toho.

Pour le moment, les détails sont minimes : Alex Garcia (Godzilla, Kong : Skull Island) et Jay Ashenfelter (Pacific Rim : Uprising) supervisent le projet, en collaboration avec Ryosuke Yoritomi, qui représente Shueisha. Et c'est à peu près tout pour le moment...

Le résumé de l'éditeur pour My Hero Academia, tome 1 :

Dans un monde où 80 % de la population possède un super-pouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super-vilains aussi ! Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n'a qu'un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20 % qui n'ont aucun pouvoir...

Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d'All Might en personne ! Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer !



Souvent considérées comme des ratages, les adaptations cinématographiques de manga se multiplient malgré tout : Ghost in the Shell, en 2017, avait reçu des critiques mitigées, tandis que l'adaptation du manga Death Note par Netflix a plongé les fans dans une colère noire. Parmi les prochaines sorties, outre My Hero Academia, Alita : Battle Angel, de Robert Rodriguez, d'après le manga Gunnm de Yukito Kishiro, et Nicky Larson, de Philippe Lacheau, d'après City Hunter de Tsukasa Hōjō, sont attendus de pied ferme.





via THR