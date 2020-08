Un film sur la rencontre de Roald Dahl et Beatrix Potter

CINEMA : un casting de

renom pour Pinocchio

The Tail Of The Curious Mouse mettra en scène Dawn French dans le rôle de Beatrix Potter, auteure de jeunesse britannique à l’origine de classiques comme Pierre Lapin en 1902. Le casting a été complété aujourd’hui par Jessica Hynes et Rob Brydon, rapporte Deadline Alison Steadman (Gavin et Stacey), Nina Sosanya (Brave New World), Bill Bailey (In The Long Run) ou encore Nick Mohammed ont tous rejoint le projet, pour un tournage qui a débuté ce lundi 24 août.Écrit par Abi Wilson, le projet s’inspire de la vraie rencontre de deux des auteurs jeunesse emblématiques. Roald Dahl, alors âgé de six ans, croisera la route de son idole d’alors, Beatrix Potter.La musique sera composée par Murray Gold pour un film qui sera un mélange de prise de vues réelles, d’animation traditionnelle et de stop motion. Hartswood Films produira le titre pour Sky Studios.La jeunesse de Beatrix Potter avait inspiré à Marie-Aude Murail son roman Miss Charity, publié en 2009 par l’école des loisirs.