Un “Game of Thrones africain” signé Marlon James bientôt au cinéma

Un Hobbit noir dans Le Seigneur des Anneaux

La société de production de Michael B. Jordan, Outlier Society, et Warner Bros viennent d'acquérir les droits de production du roman fantastique de Marlon James Black Leopard, Red Wolf, premier volet de sa saga Dark Star Trilogy. L'auteur restera un producteur exécutif.Marlon James l'avait annoncé dès 2015 dans un entretien au journal Man of the World : il allait mettre sur pied sa propre saga fantasy. L'écrivain souhaitait « geeker comme un malade » pour son prochain livre, un « Game of Thrones africain ».Avant d'ajouter, « je me suis rendu compte à quel point j'étais fatigué de discuter s'il devait y avoir ou non un Hobbit noir dans Le Seigneur des Anneaux. Le folklore africain est tout aussi riche, et tout aussi retors que tous ces trucs-là. Nous avons des sorcières, des démons, des gobelins, des rois despotes. [...] On fait deux fois mieux que les Tudors. »Et bien c'est aujourd'hui chose faite, le premier tome de sa saga intitulée Dark Star Trilogy a vu le jour le 5 février dernier. Black Leopard, Red Wolf, publié aux éditions Penguin Books, est une longue épopée de 620 pages qui tire sa principale source d'inspiration de la mythologie africaine.L'auteur de A Brief History of Seven Killings (Brève histoire de sept meurtres en français, traduit par Valérie Malfoy chez Albin Michel) nous plonge cette fois-ci dans un univers fantastique en Afrique. Le lecteur suit l'histoire d'un certain Tracker, qui doit retrouver un mystérieux garçon disparu trois ans plus tôt. Pour cette recherche, un homme-animal polymorphe appelé Leopard lui vient en aide.Mais alors que Tracker poursuit sa quête, il est attaqué avec Leopard par des créatures plutôt malintentionnées. Ce dernier commence alors à se poser des questions Qui est vraiment ce garçon ? Pourquoi a-t-il disparu depuis si longtemps ? Pourquoi tant de personnes veulent-elles l’empêcher de le retrouver ? Et peut-être la question la plus importante de toutes : qui dit la vérité et qui ment ?Si le roman a déjà une date de sortie en français – en 2020 chez l'éditeur habituel de l'auteur, Albin Michel –, le premier épisode de la trilogie aura d'ores et déjà droit à son adaptation. Ce projet marque la première collaboration entre l'acteur de Black Panther et l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution au monde, le studio Warner Bros, depuis la signature de leur contrat le mois dernier. Rien n'indique encore si Michael B. Jordan tiendra un rôle dans cette adaptation.Ce dernier a fondé la société Outlier Society en 2016 dans le but de proposer des histoires et des voix diverses et éclectiques sur le marché. Sous la direction de la présidente de la production, Alana Mayo, la société Outlier Society a coproduit l’adaptation de Fahrenheit 451, nominée aux Emmy Awards - qui a valu à Jordan un Producers Guild Award.Marlon James est l'auteur de A Brief History of Seven Killings (2014, éditions Riverhead Books), lauréat du Booker Prize . Son premier roman, John Crow's Devil (2005, One World), a été finaliste du Los Angeles Times Book Prize et du Commonwealth Writers Prize, et était un choix du rédacteur en chef du New York Times. The Book of Night Women (2009) a été publiée chez Riverhead Books.Via Deadline