Un hiver de fantasy à la BnF : exposition, jeu vidéo, conférences

kellepics - pixabay license

A la BnF, tous les mondes de la Fantasy









Le site internet : Fantasy, retour aux sources







Un jeu vidéo : Le Royaume d’Istyad

Des conférences autour de la Fantasy

De janvier à mars 2020, la BnF proposera une plongée au cœur de la Fantasy pour mieux le décrypter à travers un site internet, un jeu vidéo, des conférences et une sélection documentaire. Intitulé « Saison Fantasy, retour aux sources », l'institution passera en revue ce genre qui, de la légende Arthurienne à World of Warcraft, en passant par Alice au Pays des Merveilles, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou encore Game of Thrones, ne cesse de se réinventer.Des pièces tirées des collections patrimoniales de la BnF (éditions originales, collector, pochettes de disques, livrets de jeux de rôle, magazines etc.) et retraçant l’histoire du genre sont exposées dans des vitrines, accompagnées d’objets prêtés par les éditeurs. Parmi celles-ci, l’édition collector de World of Warcraft. Cataclysm (Blizzard 2010), la version japonaise de The Legend of Zelda sur Famicom (Nintendo, 1986), Ultima III (Origin systems, 1986).Tout au long de cette « Saison Fantasy », la salle A de la BnF sera aménagée pour mettre en lumière les multiples formes que peut prendre le genre. Et ce, notamment à travers ses collections audiovisuelles et multimédias : des films à la musique en passant par les séries, les jeux vidéo ou encore la littérature.Une web radio sera également dédiée à la Fantasy. Elle proposera une sélection de bandes origi­nales de jeux vidéo (Final Fantasy, Legend of Zelda...), de films ou de séries (bande-son du film Labyrinth par David Bowie et Trevor Jones).Une sélection d’ouvrages et de bandes dessinées complètera l’offre audiovisuelle et multimédia avec no­tamment des classiques de la Fantasy tels Harry Potter de J.K. Rowling, le manga Fairy Tale ou encore l’œuvre de Andrzej Sapkowski et leurs adaptations.Des livres audio seront également disponibles. Ceux de l'ensemble de l’œuvre de Tolkien (en versions française et anglaise) ou de la série de George R.R. Martin (en version française uniquement). Mais aussi, des enregistrements de Tolkien lisant des extraits de ses textes ou même l’adaptation du Seigneur des Anneaux sous forme de fiction radiophonique par la BBC.Une borne d'arcade sera également installée à l'entrée de la salle. Ainsi qu'un espace de Réalité virtuelle où les visiteurs pourront explorer les contrées de «Tamriel» avec Skyrim de la série The Elder Scrolls, un des rares jeu de Fantasy ayant fait l’objet d’une adaptation pour les casques de VR.De façon plus traditionnelle, la salle A proposera également des projections et des rencontres dans un salon de cinéma aménagé. Au programme : Fran­kenstein, le cycle Harry Potter, L’Histoire sans fin, Le Labyrinthe de Pan, Les animaux fantastiques, Le Sei­gneur des Anneaux, Monthy Python : Sacré Graal !En s’appuyant sur les ressources iconographiques des collections de la BnF, le site mettra en valeur les sources mythiques et historiques auxquelles la Fantasy ne cesse de puiser, leur donnant une nouvelle actualité. La part belle sera également faite aux adaptations et déclinaisons contemporaines : aux côtés des illustrateurs tels Alan Lee, John Howe ou Ted Nasmith, la Fantasy se décline dans les séries, les films, les pulps, les mangas et enfin les jeux vidéo, grâce à des partenariats noués avec Blizzard Entertainment, Ubisoft ou encore Bethesda Softworks.Destiné à tous les publics, le site se décline en quatre parcours de découverte. D'abord, « jouer » sa propre aventure à la rencontre des codes du genre, puis « découvrir » ses grandes caractéristiques, et « comprendre » pour approfondir ses connaissances sur les sources, les thèmes, les publics et les médias de la Fantasy. Enfin « transmettre » pour une exploitation pédagogique de ces contenus.Un jeu vidéo sera également disponible sur le site de la BnF consacré à la fantasy et en salle A pendant la durée de l’événement. De son petit nom, Le Royaume d'Istyad, est un jeu vidéo d’aventure narratif et immersif qui invite le joueur à explorer un univers merveilleux peuplé de créatures et d’objets mystérieux.Accompagné d’une guide, mystérieuse sorcière qui en sait plus qu’elle n’en dit, l’internaute fera de nombreuses rencontres, trouvera des objets formidables et résoudra des énigmes pour, finalement, relever un immense défi...Ce jeu en ligne, crée par les Éditions multimédias de la BnF avec Florent Maurin, game designer et Anato Finnstark, creative illustrator, s’inspire des visual novels, ces jeux très narratifs où l’intérêt réside plus dans l’exploration des pistes pour faire avancer l’histoire que dans la résolution d’énigmes compliquées.De nombreuses conférences auront également lieu, proposant ainsi une plongée inédite dans le genre de la Fantasy et ses expressions les plus variées, à travers la littérature, le cinéma ou encore les jeux vidéo.Des experts et des créateurs prendront la parole pour mettre en lumière l’histoire et les sources littéraires de la Fantasy, mais aussi ses déclinaisons multiples dans le domaine du jeu vidéo ou du cinéma, de World of Warcraft à Game of Thrones.Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les conférences à cette adresse