Un homme dans ma cave de Walter Mosley aura droit à son adaptation au cinéma

Le roman psychologique de Walter Mosley, The Man In My Basement (Back Bay Books Éditions, 2004) sera porté sur grand écran. L’ouvrage a été publié en France en 2006 sous le titre de Un homme dans ma cave d’après la traduction de Mireille Vignol aux Éditions du Seuil.





Nadia Latif, plus connue en tant que metteure en scène, sera en charge de la réalisation de cette adaptation cinématographique qui constituera son premier long-métrage, précise



Sans surprise, on retrouvera à la production la société fondée par le romancier en 2010 BOB Filmhouse, Inc. ainsi que son associée Diane Houslin. Mais aussi, Len Rowles et Dave Bishop pour Protagonist Pictures et Nick Batzias pour Good Thing Entertainment.



Sans boulot, donc sans un sou, comme le lui répètent son ami Clarence Mayhew et son cousin Ricky, avec qui il joue aux cartes le jeudi soir, Charles Blakey habite à Long Island, dans le quartier noir de Sag Harbor. Il devrait chercher du travail, mais, quitte à perdre sa maison, il préfère traîner et vivre d'expédients. Jusqu'au jour où un petit homme blanc, Anniston Bennet, lui demande de lui louer sa cave pour l'été. Refus indigné de Blakey : " ma cave n'est pas à louer ". Mais les sommes que lui propose Bennet sont telles... qu'après de beaux débats de conscience, il finit par accepter, débarrasse sa cave et voit arriver des déménageurs qui lui livrent une caisse pleine de barres de fer, une notice de montage et une lettre où Bennet lui demande... de lui construire une cage.



« J’ai lu l’ouvrage de Walter il y a plus de 15 ans, et il me hante depuis. Un homme dans ma cave est le démantèlement radical et si terrifiant de la race et du pouvoir » a souligné Nadia Latif.



« Nadia est une réalisatrice visionnaire et Walter Mosley, une voix inimitable. Leur collaboration est vraiment passionnante et conduira à une relecture captivante de ce classique intemporel. Nous sommes impatients de présenter leur travail si saisissant à l’écran » a déclaré à son tour Len Rowles.



Aucune autre information n’a pour le moment été révélée. Pour rappel, un autre de ses romans avait déjà été adapté au cinéma en 1995. Il s’agit de Devil in a Blue Dress, premier volume de sa célèbre série Easy Rawlins. Le film avait été réalisé par l’américain Carl Franklin et mettait en vedette Denzel Washington dans le rôle de Rawlins.





En France, ce roman avait été publié sous le titre de Le Diable en robe bleue d’après la traduction de Jean-Bernard Piat aux Éditions Gallimard.