Un homme nommé cheval, de la nouvelle de Dorothy M. Johnson au nouveau western

Parti chasser dans le Nord-Ouest des États-Unis, John Morgan, un lord anglais, se fait capturer par des Indiens sioux. Il ne doit son salut qu’au chef de la tribu, Yellow Hand, qui décide de l’offrir comme esclave à sa mère. Lassé d’être considéré comme un vulgaire cheval, John tente de s’évader, en vain. Il fait ensuite la connaissance de Batise, un captif métis, qui lui apprend le mode de vie des Sioux et tombe peu à peu sous le charme de Running Dear, la sœur de Yellow Hand…

Richard Harris incarne dans ce film John Morgan, un lord angais fait prisonnier par des Indiens sioux, qui n'ont jamais vu un homme blanc. Le long-métrage d'Elliot Silverstein (Les Détraqués, 1967) propose un autre point de vue sur la conquête de l'Ouest et le quotidien des Amérindiens au XIXe siècle.Le scénario du film, signé par Jack DeWitt, est adapté d'une nouvelle de Dorothy M. Johnson, auteure américaine qui a vu un grand nombre de ses nouvelles westerns adaptées au cinéma, notamment L'Homme qui tua Liberty Valance, avec John Wayne et James Stewart, en 1962.Le synopsis du film :Deux suites seront données au film, La Revanche d'un homme nommé cheval, réalisé par Irvin Kershner en 1976, et Le Triomphe d'un homme nommé cheval, réalisé par John Hough en 1982.Le film sera disponible en DVD et Blu-Ray le 4 décembre prochain.