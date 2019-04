Un marathon de films Marvel avant Avengers : Endgame, ça vous tente ?

Détail de l'affiche officielle du film Avengers : Endgame

Détail de l'affiche officielle du film Avengers : Endgame

Le Titan Thanos a réussi à s'approprier toutes les pierres du Gant de l'infini, qui lui a permis de faire disparaître « la moitié de toute forme de vie dans l'Univers ». Les Avengers et les Gardiens de la Galaxie ayant survécu vont essayer de trouver une solution afin de ramener leurs coéquipiers disparus et mener un ultime combat face à leur ennemi.

Pour tous ceux qui auront le courage d'arriver au bout des 21 films, Avengers : Endgame commencera une heure plus tôt, à 17h (heure locale). En effet, la diffusion du film en avant-première était prévue pour 18h (heure locale) aux États-Unis. Le marathon sera disponible dans trois villes : New York (Lincoln Square 13), San Francisco (Metreon 16) et Chicago (River East 21). De plus, les fans seront récompensés par des cadeaux exceptionnels.Voici un petit synopsis du film, qui peut également servir à rafraîchir la mémoire de certains :Si vous n'avez pas l'occasion d'être aux États-Unis pour l'occasion, le magazine ComicBook a classé l'ensemble des films des membres des Avengers dans l'ordre chronologique, afin de retracer les histoires individuelles et collectives des super-héros. À partir du 5 avril, vous pouvez faire votre propre marathon depuis votre salon.Avec Avengers : Endgame, les studios Marvel vont marquer leur entrée dans la Phase 4. En France, nous aurons la chance de visionner le long-métrage dès le 24 avril 2019. Pour être dans les temps, vous pouvez d'ores et déjà commencer à (re)découvrir les films de vos personnages favoris.Il faudra également attendre l'été afin de pouvoir apprécier les nouvelles aventures de l'homme-araignée avec Spider-Man : Far From Home, prévu pour le 5 juillet. Pour prendre votre mal en patience, il est toujours possible d'aller voir Captain Marvel, sorti en salle depuis le 6 mars 2019.via ComicBook