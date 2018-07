Un micro-musée pour un grand empereur, Napoléon de retour en Corse

Grand lecteur, Napoléon est une figure historique qui a inspiré et inspire encore aujourd’hui les auteurs par centaines. Sur sa vie, ses hauts faits, sa relation avec Joséphine ou ses stratégies, de la biographie aux romans inspirés de son parcours, on n'en finit plus de raconter Napoléon. Mais si êtes plus visuel, le musée Napo-Rama à Ajaccio vous propose de découvrir « le plus corse de tous les empereurs »... en Playmobil.





Avec 800 playmobils spécialement customisés pour l’occasion, le musée Napo-Rama met en scène 15 dioramas retraçant les évènements marquants de la vie de Napoléon Bonaparte. Dans un réel désir de fidélité historique, chaque scène est inspirée d’une image ou d’une lithographie existante.



Ouvert depuis 2 ans, il est destiné aux visiteurs de tous âges. L’utilisation des playmobils amuse les grands nostalgiques et les petits plus intéressés. Avec les petits bonshommes de plastique sont ainsi recréées des images fortes comme le siège de Toulon, l’expédition en Égypte, le coup d’État du 18 brumaire ou encore le passage du grand Saint-Bernard et bien évidemment le sacre impérial de 1804.

Visite guidée et racontée par Frédéric Pierrot, le créateur, ou bien libre, pensez à chercher les intrus glissés dans les dioramas... En partant, n’oubliez pas de passer par la boutique souvenir pour repartir avec votre propre Bonaparte, Napoléon ou Joséphine, customisé à la demande. Plus d'information sur le site.