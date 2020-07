Un nouveau film d'animation Tortues Ninja en préparation

Photographie : Boyce Duprey, CC BY-SA 2.0

Cowabunga ! Les Tortues Ninja sont de retour, dans un projet qui n'implique pas Michael Bay, producteur de deux films plutôt honnis par les fans, en 2014 et 2016. Cette fois, le long-métrage sera entièrement réalisé en images de synthèse, pour un rendu en 3D.Le film sera réalisé par Jeff Rowe (Gravity Falls, Déconnectés) et écrit par Brendan O’Brien (Nos pires voisins 1 et 2), indique un communiqué diffusé par Nickelodeon. Point Grey Pictures, la société de Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver, a notamment participé à Sausage Party (2016) et la série The Boys (2019).Nées en 1984 dans les comics de Kevin Eastman et Peter Laird, les Tortues Ninja se sont fait particulièrement connaitre à travers une série animée et plusieurs films, dans les années 1980 et 1990. Jeux vidéo, jouets et d'autres films et séries ont depuis permis aux Tortues de poursuivre leur carrière, parallèlement à la publication de plusieurs comics, notamment une aventure avec Batman en personne ...Depuis 2019, les Tortues sont de retour dans une série animée en 2D, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, produite par Nickelodeon. Un film tiré de cette série est en production, pour une diffusion sur la plateforme de streaming Netflix.