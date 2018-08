Un nouveau livre d'Anna Gavalda adapté au cinéma

Après Ensemble, c'est tout et Je l'aimais, un nouveau livre d'Anna Gavalda est en cours d'adaptation pour le cinéma : il s'agit de son premier titre paru, le recueil de nouvelles Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, publié par Le Dilettante en 1999. Le réalisateur Arnaud Viard est en tournage, jusqu'au 7 septembre, à Dijon.

Anna Gavalda (Svklimkin, CC BY SA 4.0)

Acteur et réalisateur, Arnaud Viard, pour son troisième long-métrage, a jeté son dévolu sur les textes d'Anna Gavalda, soit 12 nouvelles de son recueil Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, publié en 1999. Viard a déjà réalisé Clara et moi (2004) et Arnaud fait son 2e film (2015).

Produit par Easy Tiger, le long-métrage est en cours de tournage à Dijon, jusqu'au 7 septembre prochain. Au casting, on signale Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni, selon Le Film français, mais aussi Benjamin Lavernhe, Camille Rowe, Elsa Zylberstein, Aurore Clément et Sarah Adler.

Avec un budget total de 3,8 millions €, le film d'Arnaud Viard, dont il a signé le scénario, d'ailleurs, a été préacheté par OCS et France 2... Pour le moment, le film n'a pas de date de sortie.

Le résumé de l'éditeur pour Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part :

« Quand j'arrive à la gare de l'Est, j'espère toujours secrètement qu'il y aura quelqu'un pour m'attendre. C'est con. J'ai beau savoir que ma mère est encore au boulot à cette heure-là et que Marc n'est pas du genre à traverser la banlieue pour porter mon sac, j'ai toujours cet espoir débile. » Les personnages de ces douze nouvelles sont pleins d'espoirs futiles, ou de désespoir grave. Ils ne cherchent pas à changer le monde. Quoi qu'il leur arrive, ils n'ont rien à prouver. Ils ne sont pas héroïques. Simplement humains. On les croise tous les jours sans leur prêter attention, sans se rendre compte de la charge d'émotion qu'ils transportent et que révèle tout à coup la plume si juste d'Anna Gavalda. En pointant sur eux ce projecteur, elle éclaire par ricochet nos propres existences.

Ensemble, c'est tout et Je l'aimais, tirés de livres d'Anna Gavalda, sont respectivement sortis au cinéma en 2007 et 2009. 35 kilos d'espoir, un roman jeunesse paru en 2002, a été adapté pour la télévision en 2009.