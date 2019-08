Un nouveau livre de Stephen King adapté au cinéma : cauchemars en forêt

Le monde a des dents, et quand l’envie le prend de mordre, il ne s’en prive pas. Trisha McFarland avait neuf ans lorsqu’elle s’en aperçut. Ce fut un matin, au début du mois de juin. À dix heures, elle était assise à l’arrière de la Dodge Caravan de sa mère, vêtue de son maillot d’entraînement bleu roi de l’équipe des Red Sox (avec 36 GORDON inscrit dans le dos), et jouait avec Mona, sa poupée. À dix heures trente, elle était perdue dans la forêt.



À onze heures, elle s’efforçait de ne pas céder à la panique, de ne pas se dire Je suis en danger, de chasser de sa tête l’idée que les gens qui se perdent dans la forêt s’en tirent quelquefois avec de graves blessures, que quelquefois même ils en meurent.

Le Maître de l’Horreur en littérature et son pendant au cinéma, voici qui est prometteur. C’est autour du roman paru en 1999, The Girl Who Loved Tom Gordon, qu’ils seront réunis (La petite fille qui aimait Tom Gordon, trad. François Lasquin).Ambiance effrayante, comme toujours, au cœur des Appalaches, à l’occasion d’un voyage en famille où l’on quitte progressivement la civilisation, pour plonger dans le cauchemar assuré.« Je suis ravi que mon livre soit porté à l’écran et que la société de George soit impliquée », assure King dans un communiqué. Pour mémoire, Vertigo a produit les deux films Ça, ainsi que la suite de The Shining, le fameux Doctor Sleep, entre autres choses.via Hollywood reporter