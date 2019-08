Un nouveau projet d'adaptation cinéma pour Métro 2033

2033. Une guerre a décimé la planète. La surface, inhabitable, est désormais livrée à des monstruosités mutantes. Moscou est une ville abandonnée. Les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain, où ils ont tant bien que mal organisé des microsociétés de la pénurie. Dans ce monde réduit à des stations en déliquescence reliées par des tunnels où rôdent les dangers les plus insolites, le jeune Artyom entreprend une mission qui pourrait le conduire à sauver les derniers hommes d'une menace obscure... mais aussi à se découvrir lui-même à travers des rencontres inattendues.

METRO 2033 will become a movie! Out January 1, 2022 pic.twitter.com/hFBTMIdSfh — Dmitry Glukhovsky (@glukhovsky) August 23, 2019

Cette nouvelle tentative sera peut-être la bonne : Métro 2033, le roman de Gloukhovski, devrait devenir un long-métrage, attendu dans les salles russes le 1er janvier 2022. Il faudra prendre son mal en patience, donc, mais les partenaires réunis autour du projet laissent entendre que celui-ci est tout à fait sérieux.La société TNT-Premier Studios, la chaîne télévisée TV-3 et Central Partnership, trois propriétés du groupe russe de distribution de gaz Gazprom, figurent ainsi sur l'affiche partagée par le romancier lui-même sur les réseaux sociaux. Le tournage du film devrait démarrer à la fin de cette année 2019, annonce Variety , avec des droits d'exploitation entièrement dévolus à Gazprom.« Pour nous et le groupe Gazprom Media, c'est un projet de rêve, le film le plus ambitieux et le plus important que nous ayons jamais produit. Nous allons y investir une somme sans précédent, dans la production et la promotion du film, à la fois en Russie et à l'international », assure Valery Fedorovich, un des producteurs.Le résumé de l'éditeur pour Métro 2033 :« Métro 2033 est mon premier roman. Il a joué un rôle très spécial dans ma vie et, malgré de nombreuses propositions pour en faire un film, je les ai toutes refusées ces dernières années », rappelle l'auteur Dmitri Gloukhovski pour appuyer le côté exceptionnel du projet.Parmi ces offres refusées, celle de la société de production américaine MGM , qui avait souhaité transposer l'action du livre à Washington : impensable, pour l'auteur, qui avait récupéré les droits d'adaptation après l'annulation du projet d'adaptation. Une adaptation russe sera sans doute plus fidèle à l'original...Dmitry Glukhovsky, trad. russe Denis E. Savine - Metro 2033 - Le Livre de Poche - 9782253083009 - 9.90 €