Un nouveau projet d'écriture ? Devenez lauréat Lagardère 2018

Depuis 1990, la bourse Écrivain de la Fondation Jean-Luc Lagardère permet au lauréat de se consacrer à temps complet à un projet d’écriture. Le candidat doit avoir déjà publié un roman, une pièce de théâtre, un recueil de nouvelles ou de poèmes autrement qu’à compte d’auteur. Il doit également être âgé de moins de trente ans.



Le jury est composé de personnalités du monde des médias, des arts et de la culture. Il fera son choix à l’automne 2018 après une présélection des dossiers de candidature reçus et une présentation orale de leur projet par les candidats. La remise des bourses aura lieu au début de l’année 2019.



L’an dernier, le lauréat était Baptiste Rosie pour son projet de troisième roman autour de l’affaire Wybot, l’affaire des fuites en 1954. Nina Leger avait également reçu le Prix Spécial de la Bourse Écrivain pour écrire son troisième roman, Antipolis, autour du lieu Sophia-Antipolis.





Créée en 1989, la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient et encourage le parcours de jeunes talents, en France et à l’international.

Cette année encore, onze bourses seront attribuées afin de lancer de jeunes professionnels de la culture et des médias. Le site précise que : « Ces derniers doivent présenter un projet original et ambitieux, en langue française, dans les domaines de l’écrit, de l’audiovisuel, de la musique et du numérique. »

Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site de la Fondation Jean-Luc Lagardère (www.fondation-jeanluclagardere.com) et doivent être envoyés au plus tard le samedi 9 juin 2018.