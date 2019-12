Un nouveau salon littéraire qui met les mots à la bouche 

Aperçu du rogramme:

En partenariat avec l’Obs, la première édition de Mi-Livre Mi-raison se tiendra du 14 au 15 décembre, de 11 h à 20 h, dans le centre artistique de la Bellevilloise (Paris 20e).Elle réunira une soixantaine d’exposants où éditeurs et vignerons seront répartis équitablement. Une cinquantaine d’auteurs feront également acte de présence pour signer des dédicaces.Durant ce week-end, diverses conférences et débats tenteront d’apporter quelques réponses à des mystères qui taraudent de manière égale l’esprit des littéraires et des viticulteurs.Ainsi Philippe Jaenada se penchera-t-il sur la question de savoir si « Le génie est dans la bouteille ? », et Arnaud Viviant essaiera d’en savoir davantage sur ce que boivent nos élus.Un prix sera également remis lors de l'évènement. Un jury composé de professionnels du livre récompensera le meilleur vin présenté lors du salon. Il sera présidé par Jacky Durand.• Samedi (14 h) : Femmes du vin, femmes du livre : même combat ? Débat avec Mylène Bru (vigneronne), Nathalie Léger-Cresson (autrice) et Julia Pawlovitch (éditrice, autrice) ; une rencontre animée par Anne Zunino de Nouriturfu.• Samedi (17 h) : Que boivent nos élus ? La revue Charles consacre un dossier charpenté aux rapports entre vin et politique. Son directeur, Arnaud Viviant, en parle avec Grégoire Leménager, de L’Obs.• Samedi (19 h) : Le dîner littéraire imaginaire... Une lecture gourmande et interactive, mitonnée par Élodie Alice Rousseau, autrice de Dans ce goût-là.• Dimanche (14 h) : Remise du “Prix du vin d’auteur/d’autrice” 2019, récompensant le meilleur vin du salon• Dimanche (17 h) : Le génie est-il dans la bouteille ? Faut-il être un peu gris, complètement ivre ou très sobre pour écrire ? L’écrivain Philippe Jaenada, prix Femina 2017 pour La Serpe, évoquera avec Grégoire Leménager le vieux compagnonnage entre vin et littérature.10€ (Pass 1 jour) – 15€ (Pass 2 jours)Pour réservez vos billets, c'est par ici