Un panorama des foires et salons du livre en Europe en 2018

À la Foire du Livre de Francfort (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Comparer les fréquentations de foires professionnelles et généralistes ne rime pas à grand-chose : d'ailleurs, Francfort triche, en accueillant à la fois des professionnels de l'édition sur ses premiers jours, puis en s'ouvrant au grand public pour ses deux derniers jours. Sans trop se mouiller, toutefois, on peut estimer que c'est bien cette manifestation, une des plus anciennes d'Europe, qui domine sa catégorie. Avec 7300 stands, c'est aussi Francfort qui attire le plus d'exposants.On retrouve ensuite la Foire du Livre de Milan, Tempo di Libri (100.000 visiteurs), Bookfest, en Roumanie (100.000 visiteurs également), la Foire du Livre de Göteborg, en Suède (77.292 visiteurs) et enfin la Thessaloniki Book Fair, en Grèce, qui compte environ 70.000 visiteurs par édition.Si l'on se cantonne aux foires professionnelles uniquement, la Foire du livre jeunesse de Bologne, avec 28.000 visiteurs, distance d'une courte tête la Foire du Livre de Londres et ses 25.000 visiteurs. La Liber International Book Fair, en Espagne, réunit pour sa part 11.000 visiteurs environ.Pour les foires strictement généralistes, celle de Madrid explose les compteurs, avec 2,4 millions de visiteurs, largement devant celle de Lisbonne, avec 492.000 lecteurs ravis. Dans les foires suivantes, on trouve celle d'Anvers (140.000 visiteurs), de Rome (102.179) et de Vilnius, en Lithuanie (67.123).Le livret proposé par le réseau ALDUS réunit d'autres informations, comme la présence de Fellowship, de centres de droits ou encore de programme réservé aux professionnels. On notera que le livret ne rend compte que des foires du livre membres du réseau ALDUS : le Salon du livre de Paris, par exemple, en est absent, ou encore le Salon du livre de Turin, qui affiche plus de 170.000 visiteurs ...Le document est disponible à cette adresse